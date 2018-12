Malum hem Microsoft, hem de Sony her ay düzenli olarak servis abonelerine ücretsiz oyunlar dağıtıyorlar. Oyun severler de servis abonelikleri devam ettiği sürece bu oyunları herhangi bir ücret ödemeden oynamaya devam ediyorlar.

Ne yazık ki son aylarda hem PS Plus hem de Xbox Live Gold tarafında verilen ücretsiz yapımların kalitesinde gözle görülür bir düşüş mevcut. Zaten yeni çıkan oyunların bu servislerde ücretsiz olarak dağıtılmayacağını biliyoruz. Bu makul bir durum. Fakat 4 – 5 senelik oyunları vermek ya da indie tarzı yapımlarla oyun severleri kandırmak biraz absürt duruyor.

Xbox Live Gold Ocak oyunları listesine baktığımızda da durumun değişmediğini görüyoruz. Xbox One ve Xbox 360 sahiplerinin 1 Ocak itibariyle ücretsiz olarak oynayabilecekleri yapımlara aşağıdan göz atabilirsiniz.

Xbox One

Celeste (1- 31 Ocak)

WRC 6 FIA World Rally Championship (16 Ocak – 15 Şubat)

Xbox 360 (Geriye uyumluluk ile Xbox One’da da oynanabilir)

Lara Croft and the Guardian of Light (1- 15 Ocak)

Far Cry 2 (16 – 31 Ocak)

Xbox Live Gold Ocak oyunları arasında öyle aman aman dikkat çeken bir yapım bulunmuyor. Geçtiğimiz aylarda 5. oyunu çıkan Far Cry’ın 10 sene önce yayınlanan 2. oyunu göz kamaştırıyor (!)

Açıkçası bu listede oynanabilecek tek oyun Celeste. Onun da hitap ettiği oyuncu kitlesi zaten belli. Bu fikir yapısıyla Microsoft’un bu neslin kaybedeni olması, pek de şaşırtıcı değil.

