Xbox Live Gold Türkiye fiyatı zamlanıyor!

Son dönemde oyun fiyatlarının hayli arttığını söylemek yanlış olmayacaktır. Özellikle yeni çıkan oyunlarda fiyat skalası genel itibariyle 250 lira ile 400 lira arasında değişiyor. Hatta AAA kalitesindeki oyunları 350TL’nin altına satın almak artık hayli zorlaştı diyebiliriz. Tabi bu söylemlerimiz konsol oyunları için geçerli.
Böyle bir ortamda oyun severlerin iki seçeneği kalıyor. Ya yeni çıkan bir oyunu satın almak için bir süre bekleyecekler ya da belirli zamanlarda ansızın gerçekleşen fiyat düşüşlerini yakalayacaklar. Örneğin geçtiğimiz günlerde PS Store’da 350TL’den satılan FIFA 19, 1 günlüğüne 210TL’ye inmişti. Bu bir hata mıdır bilinmez fakat yüzlerce kişi oyunu bu fiyattan satın alma imkanına erişmiş oldu.
Fakat herşey oyunu almakla bitmiyor. Aldığınız oyunun online dinamiklerinden yararlanabilmek için bir de Xbox Live Gold ya da PS Plus üyeliğine sahip olmanız gerekiyor. Nitekim sizlerin de bildiği üzere bu servisler de ücretli. Gerek Xbox One, gerekse de PS4 sahipleri, online oynayabilmek için bu servislere de abonelik ücreti ödüyorlar.
Son dönemde artan oyun fiyatları bu servislere de yansıyacak gibi görünüyor. Microsoft Türkiye tarafından yapılan açıklamaya göre, Xbox Live Gold ve Xbox Game Pass servislerine yakında hatırı sayılır bir zam gelecek.
Üstelik bu zammın Xbox One sahiplerini hayli üzeceğini garanti edebiliriz. Keza 12 aylık fiyatı 179TL olan Xbox Live Gold aboneliğinin 439TL olması bekleniyor.
Muhtemelen Microsoft Türkiye’nin ardından Sony Türkiye’de servis fiyatlarını güncelleyebilir.
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