Microsoft, Ekim ayında Xbox Live Gold üyelerine sunacağı ücretsiz Xbox One ve Xbox 360 oyunlarını açıkladı.
Bu ay Xbox oyuncularını bir tık daha düşük seviyeli oyunlar bekliyor geçen aya nazaran. Geçtiğimiz ay Prison Architect ve Livelock gibi AA kalitede oyunlar One kullanıcılarının beğenisine sunulmuştu.
Xbox One'da Overcooked! ve Victor Vran bu ayın ücretsiz oyunları olacak. Overcooked!, 1-31 Ekim arasında; Victor Vran ise 16 Ekim - 15 Kasım arasında indirilebilecek. Microsoft, Xbox 360 kullanıcıları için ise Stuntman: Ignition ve Hitman: Blood Money oyunlarını belirlemiş durumda.
Xbox Live Gold'un Ekim 2018 oyunları belli oldu!
Xbox 360'a sunulan oyunlar, geriye uyumluluk özelliği sayesinde Xbox One üzerinden de oynanabilmekte. Bu ufak hatırlatmayı da yapmadan geçmeyelim.
Xbox One
Overcooked! (1- 31 Ekim)
Victor Vran (16 Ekim - 15 Kasım)
Xbox 360 (Geriye uyumluluk ile Xbox One'da da oynanabilir)
Stuntman: Ignition (1- 15 Ekim)
Hitman: Blood Money (16 Ekim - 31 Ekim)
Kaynak: Teknolojioku
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