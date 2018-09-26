HABER

Xbox Live Gold'un Ekim 2018 oyunları belli oldu!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 26.09.2018 16:36 | Son Güncelleme

Microsoft, Ekim ayında Xbox Live Gold üyelerine sunacağı ücretsiz oyunları açıkladı.

Xbox Live Gold'un Ekim 2018 oyunları belli oldu!

Microsoft, Ekim ayında Xbox Live Gold üyelerine sunacağı ücretsiz Xbox One ve Xbox 360 oyunlarını açıkladı.

Bu ay Xbox oyuncularını bir tık daha düşük seviyeli oyunlar bekliyor geçen aya nazaran. Geçtiğimiz ay Prison Architect ve Livelock gibi AA kalitede oyunlar One kullanıcılarının beğenisine sunulmuştu.

Xbox One'da Overcooked! ve Victor Vran bu ayın ücretsiz oyunları olacak. Overcooked!, 1-31 Ekim arasında; Victor Vran ise 16 Ekim - 15 Kasım arasında indirilebilecek. Microsoft, Xbox 360 kullanıcıları için ise Stuntman: Ignition ve Hitman: Blood Money oyunlarını belirlemiş durumda.
Xbox Live Gold'un Ekim 2018 oyunları belli oldu!

Xbox 360'a sunulan oyunlar, geriye uyumluluk özelliği sayesinde Xbox One üzerinden de oynanabilmekte. Bu ufak hatırlatmayı da yapmadan geçmeyelim.

Xbox One

Overcooked! (1- 31 Ekim)
Victor Vran (16 Ekim - 15 Kasım)

Xbox 360 (Geriye uyumluluk ile Xbox One'da da oynanabilir)

Stuntman: Ignition (1- 15 Ekim)
Hitman: Blood Money (16 Ekim - 31 Ekim)

Kaynak: Teknolojioku

PARTNEREn büyük kalçaya sahip olmak için bıçak altına yatacak!En büyük kalçaya sahip olmak için bıçak altına yatacak!
iPhone merakı mezara taşındı!iPhone merakı mezara taşındı!
iPhone XR hayal kırıklığı yarattı!iPhone XR hayal kırıklığı yarattı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Xbox Live Gold teknoloji

En Çok Okunan Haberler

Eski Başbakan Belediye Başkanlığına adaylığını koydu

Eski Başbakan Belediye Başkanlığına adaylığını koydu

Milyonlarca kişiye müjdeli haber! Bu uygulamalar kısa süreliğine bedava oldu...

Milyonlarca kişiye müjdeli haber! Bu uygulamalar kısa süreliğine bedava oldu...

Her satırı iğrenç! Kadınlara fuhuş yaptıran baba öz kızını istismar etti

Her satırı iğrenç! Kadınlara fuhuş yaptıran baba öz kızını istismar etti

Ünlü oyuncu ve sunucu Padma Lakshmi tecavüze uğradığını açıkladı!

Ünlü oyuncu ve sunucu Padma Lakshmi tecavüze uğradığını açıkladı!

SGK dökümünüzde bu kod varsa emekliliğiniz iptal olabilir

SGK dökümünüzde bu kod varsa emekliliğiniz iptal olabilir

Bursa'da trafik polislerinden şok kontrol: Kemer takmayan yolculara para cezası!

Bursa'da trafik polislerinden şok kontrol: Kemer takmayan yolculara para cezası!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Honor 8C lansman öncesi sızdırıldı!

Honor 8C lansman öncesi sızdırıldı!

Assassin's Creed Odyssey çıkış fragmanı!

Assassin's Creed Odyssey çıkış fragmanı!

Volvo V60 Cross Country konforu hissettirecek!

Volvo V60 Cross Country konforu hissettirecek!

Black Shark 2 sızdırıldı!

Black Shark 2 sızdırıldı!

iPhone merakı mezara taşındı!

iPhone merakı mezara taşındı!

iPhone XR hayal kırıklığı yarattı!

iPhone XR hayal kırıklığı yarattı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.