Xbox One’da klavye ve Mouse desteği

Sony ve Nintendo’yla birlikte konsol pazarına yön veren isimlerden biri olan Microsoft, Xbox One için gelecek olan klavye – fare desteğinin tarihini netleştirdi. X018 etkinliğinde konu ile ilgili bir açıklamada bulunan Microsoft yetkilileri, hali hazırda test aşamasında olan ve yalnızca Xbox Insider üyelerine sunulmuş olan klavye – fare desteğinin 14 Kasım’da tüm Xbox One sahiplerinin kullanımına açılacağını belirtti.

Şimdilik sınırlı sayıda oyunda geçerli olacak

Oyun severlerin merakla bekledikleri bu haber, devamında gelen açıklamalarla hayal kırıklığına dönüşmüş olabilir. Çünkü klavye – fare desteği, ilk başlarda oldukça sınırlı sayıda oyunda geçerli olacak. Bu oyunlara aşağıdan göz atabilirsiniz.

Bomber crew

Warface

Children of Morta

Minion Master

DayZ

Warframe

Strange Brigade

Warhammer Vermintide 2

Moonlighter

Wargroove

Vigor

Warthunder

X Moph Defense

Fortnite

Tüm klavye ve farelerle uyumlu olan bu sistemin en büyük eksikliği, desteklenen oyun sayısının az olması. Ayrıca Microsoft yetkilileri, klavye – fare desteğinin oyun geliştiricilerinin inisiyatifinde bir özellik olduğunun da altını çizdi. Yani bu desteği sadece dileyen üreticiler oyunlarına ekleyebilecekler. Aynı şekilde klavye fare desteği için tüm optimizasyon işleri de üreticilere ait olacak.

Xbox One için klavye ve fare desteğinin gelmesi olumlu bir gelişme. Fakat oyun sayısının az ve sınırlı olması, oyun severleri pek de mutlu etmedi.

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