Xbox One’da klavye ve Mouse desteği

Sony ve Nintendo’yla birlikte konsol pazarına yön veren isimlerden biri olan Microsoft, Xbox One için gelecek olan klavye – fare desteğinin tarihini netleştirdi. X018 etkinliğinde konu ile ilgili bir açıklamada bulunan Microsoft yetkilileri, hali hazırda test aşamasında olan ve yalnızca Xbox Insider üyelerine sunulmuş olan klavye – fare desteğinin 14 Kasım’da tüm Xbox One sahiplerinin kullanımına açılacağını belirtti.
Şimdilik sınırlı sayıda oyunda geçerli olacak
Oyun severlerin merakla bekledikleri bu haber, devamında gelen açıklamalarla hayal kırıklığına dönüşmüş olabilir. Çünkü klavye – fare desteği, ilk başlarda oldukça sınırlı sayıda oyunda geçerli olacak. Bu oyunlara aşağıdan göz atabilirsiniz.
Bomber crew
Warface
Children of Morta
Minion Master
DayZ
Warframe
Strange Brigade
Warhammer Vermintide 2
Moonlighter
Wargroove
Vigor
Warthunder
X Moph Defense
Fortnite
Tüm klavye ve farelerle uyumlu olan bu sistemin en büyük eksikliği, desteklenen oyun sayısının az olması. Ayrıca Microsoft yetkilileri, klavye – fare desteğinin oyun geliştiricilerinin inisiyatifinde bir özellik olduğunun da altını çizdi. Yani bu desteği sadece dileyen üreticiler oyunlarına ekleyebilecekler. Aynı şekilde klavye fare desteği için tüm optimizasyon işleri de üreticilere ait olacak.
Xbox One için klavye ve fare desteğinin gelmesi olumlu bir gelişme. Fakat oyun sayısının az ve sınırlı olması, oyun severleri pek de mutlu etmedi.
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