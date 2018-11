Xbox One klavye ve fare desteğine kavuştu!

Geçtiğimiz günlerde açıklanan ve kullanıcıları heyecanlandıran Xbox One klavye ve fare desteği resmi olarak Kasım 2018 güncellemesi ile beraber kullanıma sunuluyor.

Microsoft tarafından yapılan açıklamaya göre 14 Kasım'dan itibaren Xbox One resmi olarak klavye ve fare desteğini vermeye başladı. Şu anda desteklenen oyunlar sadece Fortnite ve Warframe.

Ancak bu ay içinde 12 oyun daha bu listeye eklenecek. Bu oyunlar:

Bomber Crew Warface Children of Morta Minion Master DayZ Strange Brigade Warhammer Vermintide 2 Moonlighter Wargroove Vigor WarthunderX Moph Defense

Xbox One Kasım 2018 güncellemesi geldi!

Çoğu kablolu veya kablosuz USB klavye ve fareler Xbox One ile uyumlu. Razer tarafından Xbox One için özel olarak üretilecek klavye ve fareler 8 - 12 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek CES 2019 etkinliğinde tanıtılacak. Güncelleme ayrıca Cortana ve Alexa iyileştirmeleri içeriyor ve Amazon müzik uygulamasını getiriyor.

Xbox One kanadından gelen bilgiler bununla da sınırlı değil. Devil May Cry 5 Xbox One üzerinde ön yüklemeye açıldı. Devil May Cry 5'i dijital olarak ön sipariş veren Xbox One kullanıcıları oyunu şimdiden sistemlerine indirebilirler.

Devil May Cry 5, 8 Mart 2019'da PlayStation 4, Xbox One ve PC için raflardaki yerini almış olacak. - Ünsal Sarıtoprak

Kaynak: Teknolojioku