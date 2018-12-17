HABER

Xbox One, PS4’ün yarısından az sattı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 17.12.2018 09:31 | Son Güncelleme

Microsoft’un bu nesildeki konsolu Xbox One ne kadar sattı. İşte PS4’e kıyasla eleştiri oklarının hedefi olan X1’in satış rakamlarına ilişkin detaylar.

Xbox One, PS4’ün yarısından az sattı!

Geçtiğimiz nesilde PlayStation 3 ile Xbox 360 arasında kıyasıya bir rekabet vardı. Bu rekabet satış rakamları bazında da kendisini belli etmişti. Genel olarak bakıldığında, yeni nesle geçilirken PS3 ve X360’ın satış rakamları neredeyse aynıydı.

Doğal olarak bu rekabetin bir sonraki nesle de yansıması bekleniyordu. Lakin beklenen olmadı. Sony PlayStation 4 ile şov yaparken, Microsoft sessiz sedasız bir şekilde mağlubiyeti kabullenmişti.
Xbox One’ın özel oyunlarını PC’ye taşıyarak yapılabilecek en kötü hataya imza atan Microsoft, konsolunu kendi elleriyle kurban etti. Sonuç olarak özel oyunlardan yoksun bir Xbox One, sağlam özel oyunlarıyla ortalığı kasıp kavuran PS4 karşısında pek bir varlık gösteremedi.

VGChartz tarafından paylaşılan bilgilere göre, Microsoft’un bu nesildeki konsolu Xbox One, Aralık ayı itibariyle 40 milyondan fazla satmış durumda. Bu satış rakamı ilk etapta göze oldukça iyi gelebilir. Fakat PlayStation 4’ün 90 milyona yaklaştığı şu günlerde, X1’ın 40 milyonu yeni geçmiş olması büyük hayal kırıklığı.

Dahası Mart 2017’de raflardaki yerini alan Nintendo Switch bile Ekim ayındaki rakamlara göre yaklaşık olarak 25 milyon adet satmıştı. Muhtemelen bu nesilde Switch bile X1’ı geçecektir. Malum henüz Switch için öyle çok sağlam bir oyun çıkmış değil. Buna rağmen 25 milyonluk satış rakamı ciddi bir başarı.

Google Gboard için yeni tema seçenekleri geliyor!

PARTNERBu paylaşım ömrünüzden en az 10 yıl götürecek!Bu paylaşım ömrünüzden en az 10 yıl götürecek!
Pro Evolution Soccer 2019 Game Pass’te!Pro Evolution Soccer 2019 Game Pass’te!
Tumblr geri döndü!Tumblr geri döndü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Xbox One PS4 teknoloji

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Hafta sonu yapılabilecek en keyifli 5 ev aktivitesi

Hafta sonu yapılabilecek en keyifli 5 ev aktivitesi

Apple'a büyük şok! Çin'de bazı iPhone'lar yasaklandı!

Apple'a büyük şok! Çin'de bazı iPhone'lar yasaklandı!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

iPhone X fiyatı dip yaptı!

iPhone X fiyatı dip yaptı!

'Uzaylılar Dünya'ya gelmiş olabilir'

'Uzaylılar Dünya'ya gelmiş olabilir'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Metro Exodus beklenenden önce çıkacak

Metro Exodus beklenenden önce çıkacak

Pro Evolution Soccer 2019 Game Pass’te!

Pro Evolution Soccer 2019 Game Pass’te!

Tumblr geri döndü!

Tumblr geri döndü!

Radeon Adrenalin 2019 Edition 18.12.2 çıktı

Radeon Adrenalin 2019 Edition 18.12.2 çıktı

Huawei Nova 4, şirketin ilk delikli telefonu olacak

Huawei Nova 4, şirketin ilk delikli telefonu olacak

Deep Turkish Web neden göz altına alındı?

Deep Turkish Web neden göz altına alındı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.