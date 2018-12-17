Xbox One, PS4’ün yarısından az sattı!

Geçtiğimiz nesilde PlayStation 3 ile Xbox 360 arasında kıyasıya bir rekabet vardı. Bu rekabet satış rakamları bazında da kendisini belli etmişti. Genel olarak bakıldığında, yeni nesle geçilirken PS3 ve X360’ın satış rakamları neredeyse aynıydı.

Doğal olarak bu rekabetin bir sonraki nesle de yansıması bekleniyordu. Lakin beklenen olmadı. Sony PlayStation 4 ile şov yaparken, Microsoft sessiz sedasız bir şekilde mağlubiyeti kabullenmişti.

Xbox One’ın özel oyunlarını PC’ye taşıyarak yapılabilecek en kötü hataya imza atan Microsoft, konsolunu kendi elleriyle kurban etti. Sonuç olarak özel oyunlardan yoksun bir Xbox One, sağlam özel oyunlarıyla ortalığı kasıp kavuran PS4 karşısında pek bir varlık gösteremedi.

VGChartz tarafından paylaşılan bilgilere göre, Microsoft’un bu nesildeki konsolu Xbox One, Aralık ayı itibariyle 40 milyondan fazla satmış durumda. Bu satış rakamı ilk etapta göze oldukça iyi gelebilir. Fakat PlayStation 4’ün 90 milyona yaklaştığı şu günlerde, X1’ın 40 milyonu yeni geçmiş olması büyük hayal kırıklığı.