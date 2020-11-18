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Xbox oyun fiyatları PlayStation oyunları gibi zamlanabilir

18.11.2020 15:17 | Son Güncelleme:
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Xbox oyun fiyatları PlayStation oyunları gibi zamlanabilir

Microsoft, birinci taraf video oyunlarının fiyatlarını yükseltmeyi düşünebileceğini ima etti. Bu, Sony ve birkaç oyun şirketinin yaptığı gibi Xbox oyun fiyatlarının da artacağına işaret edebilir.

PlayStation ve Xbox Series oyun konsolları artık kullanıcılarla buluşmaya başladı. PlayStation 5 ise ülkemizde ve daha birçok ülkede 19 Kasım'da satışa sunulacak. Ancak oyun konsolu daha gelmeden, PS5 oyun fiyatlarının yüksek olduğu konuşuluyor. Yakın zamanda konuşulan PS5 oyun fiyatlarının yanına Xbox oyun fiyatları da eklenebilir gibi görünüyor.

XBOX OYUN FİYATLARI ARTABİLİR

Microsoft CFO'su Tim Stuart, verdiği demeçlerle şirketin bir zam yapmayı değerlendirdiğini, bu durumu olumsuz karşılamadığını ima etti. GamesIndustry.biz'in derlediğine göre Stuart, oyunların artan geliştirme maliyetlerini endüstrinin bu hareketi düşünmeye başlamasının bir nedeni olarak gösterdi.

Xbox Game Studios

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XBOX GAME PASS FİYATLARI ETKİLENECEK Mİ?

Şu an için böyle bir durum söz konusu olmasa da yakında bir fiyat artışı ile karşılaşabiliriz. Zira Tim Stuart, artan geliştirme maliyetlerinin karşılaştıkları bir zorluk olduğunu yineledi. Xbox Game Pass fiyatlarının yapılması düşünülen bu zamdan etkilenip etkilenmeyeceği ise henüz belli değil. Ancak şimdilik daha resmi kanallardan yapılmış bir fiyat artışı gözükmüyor.

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