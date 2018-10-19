Xbox oyun keyfi her yerde

Microsoft Azure üzerinde çalışan Project xCloud , şu anki PC ve konsol oyuncularının istenen yerde istendiği zaman özgürce oynanmasını sağlıyor. Bunun yanı sıra, yalnızca mobil cihazlarda oyun deneyimi yaşamış oyuncular da farklı cihazlarda etkileyici deneyimler, hikâyeler, karakterler ve dünyalar keşfedebilecek.

Platform sayesinde, oyunların görüntüleri internet üzerinden streaming teknolojisi ile kullanıcının seçtiği cihaza (tablete ya da akıllı telefona) gönderilecek. Oyun severler, ister Bluetooth ile bağladığı Xbox kumandası ile isterse telefonlarının dokunmatik özelliğiyle oyunlarını oynayabilecek.

Microsoft’un mobilite, bulut ve oyun vizyonlarının inovatif bir birleşimi olan Project xCloud’un öne çıkan özelliklerinden biri de, düşük internet hızlarında bile kesintisiz oyun zevki sağlaması.

Şu an Xbox bünyesinde 3000’den fazla oyun bulunuyor ve geliştiricilerin eforlarıyla, yakında platforma binlerce oyun eklenmesi planlanıyor. PC’lerde başlayan 40 yıllık oyun deneyimine sahip Microsoft, tüm Xbox oyunlarının Project xCloud ile destekleneceğini belirtiyor.

İlgili videoyu izlemek için buraya tıklayınız



