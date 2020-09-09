Xbox Series S'in ardından: Microsoft, Xbox Series X'in fiyatını ve çıkış tarihini duyurdu!

Microsoft için son birkaç gün gayet hızlı geçiyor. Dün gittikçe artan söylentilerin ardından 'hadi resmileştirelim' diyerek Xbox Series S'in fiyatını paylaşan Microsoft, şimdi ise beklenen açıklamasını yaptı. Microsoft, Xbox Series X'in fiyatını ve çıkış tarihini resmen açıkladı.

İŞTE XBOX SERİES X'İN ÇIKIŞ TARİHİ

Xbox Series X, Microsoft'un paylaştığı bilgilere göre 10 Kasım günü satışa çıkacak. Fakat yeni nesil oyun konsolunu bekleyenler, Xbox Series X'i 22 Eylül gününden itibaren sipariş edebilecek. Siparişler kasım ayı içerisinde sahiplerine teslim edilecek. Microsoft'un paylaştığı bilgilerin, hem Xbox Series S'in hem de Xbox Series X'in aynı gün raflardaki yerini alacağına yönelik sızıntıları doğruladığını görüyoruz. Şimdi dilerseniz sizi de çok meraklandırmadan Xbox Series X'in fiyatına geçelim.

XBOX SERİES X'İN FİYATI ŞAŞIRTTI

''Xbox Series'in fiyatı ne kadar?'' sorusunun cevabını oyuncular uzun bir süre boyunca merak etti. Microsoft'un açıklaması ile bu sorunun yanıtı verildi. Açıklamaya göre Xbox Series X fiyatı için 499 dolar belirlendi. Peki siz Xbox Series X'in fiyatını nasıl buldunuz?