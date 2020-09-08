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Xbox Series S ve Xbox Series X fiyatı ile ortaya çıktı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 08.09.2020 11:31 | Son Güncelleme

Microsoft Xbox Series X ve Xbox Series S'in fıyatı ve çıkış tarihi resmi olmayan kaynaklar aracılığıyla açıklandı. İddialara bakılırsa Xbox Series S fiyatı ile birçok oyuncuyu heyecanlandırabilir. Peki yeni nesil oyun konsolu Xbox Series S ve Xbox Series X'in fiyatı ne kadar?

Xbox Series S ve Xbox Series X fiyatı ile ortaya çıktı!

Microsoft Xbox Series X ile PlayStation 5'in tam karşısında konumlanıyor. Fakat PlayStation 5'in PlayStation 5 Digital Edition adında muhtemelen daha ucuz bir konsolu daha bulunuyor. Herhangi bir disk girişine sahip olmayan PS5 Digital Edition, birçok oyuncu tarafından daha şimdiden tercih sebebi olacak gibi görünüyor. Fakat iddialara göre, Microsoft'un da daha uygun bir fiyatla çıkması beklenen PS5 Digital Edition'a bir cevabı var. Bu cevap, Xbox Series S. Birçok sızıntıda ismi geçen Xbox Series S, bu kez fiyatı ve çıkış tarihi ile sızıntılardaki yerini aldı. Tabii Xbox Series X ile birlikte.

XBOX SERİES S NASIL GÖRÜNÜYOR?

İlk olarak Xbox Series S'in sızıntı görseli ile başlayalım. Zira, Xbox konsollarının fiyat ve çıkış tarihini paylaşıldığı sızıntı ile birlikte Xbox Series S'in tasarımı da sızdırılmış durumda. Buna göre Xbox Series S, beyaz ağırlıklı bir tasarıma ve daha minimal bir yapıya sahip olacak. Uygun fiyatlı oyun konsolunun performansı ise 1080p çözünürlükte oyun oynamaya izin verecek.

İŞTE XBOX SERİES S VE XBOX SERİES X'İN ÇIKIŞ TARİHİ

Xbox Series S ve Xbox Series X için daha önce ortaya atılan iddialar, Xbox Series X'in 6 Kasım'da, daha uygun fiyatlı Xbox Series S'in ise 5 Kasım'da satışa sunulacağını gösteriyordu. Yeni sızıntıya bakılırsa bu tarihler doğru değil. Buna göre hem Xbox Series X hem de Xbox Series S 10 Kasım günü piyasaya çıkacak. Her iki oyun konsolunu PlayStation 5 ve PlayStation 5 Digital Edition'ın takip etmesi ise muhtemel.

XBOX SERİES S VE XBOX SERİES X FİYATI

Xbox Series S fiyatı için 299 dolarlık bir fiyat iddia ediliyor. Xbox Series X ise beklenildiği üzere Xbox Series S'ten biraz daha pahalı. Buna göre, Xbox Series X 499 dolardan satışa sunulacak deniliyor. Ayrıca Microsoft'un Xbox Series X için aylık 35 dolarlık, Xbox Series S için ise aylık 25 dolarlık bir ücret ile Xbox All Access aboneliği sunacağı söyleniyor. Microsoft'tan ise iddialara karşılık henüz bir açıklama yok.

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