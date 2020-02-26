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Xbox Series X gümbür gümbür geliyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 26.02.2020 09:32 | Son Güncelleme

Microsoft, Xbox Series X’in özelliklerini açıklamasının ardından zaman kaybetmedi ve yeni nesil konsola gelecek olan oyunlar hakkında da ilk bilgiler verdi.

Xbox Series X gümbür gümbür geliyor

Bildiğiniz gibi XboxOne ve PS 4 çıkışını gerçekleştirdiği zaman doğru dürüst oyun bulamıyorduk. Firmalar eski oyunların grafiklerini yenileyip daha yüksek bir üret karşılığında oyunculara oyunları yeniden satmıştı. Bu uyanıklık artık bu yeni nesil ürünlerde olmayacak gibi duruyor.

CYBERPUNK 2077 ALAN XBOX ONE KULLANICILARINA MÜJDE

Öyle ki CD Projekt Red, yıl sonunda çıkacak olan oyunu Cyberpunk 2077 için bomba bir açıklama yaptı. Eğer Cyberpunk 2077’yi Xbox One’da satın aldıysanız bu oyunu ekstra hiçbir ücret ödemeden Xbox Series X’te de oynayabileceksiniz.
Cyberpunk 2077’yi XB1’da alıp Series X’te oynayacaklar için ücretsiz bir güncelleme gelecek ve grafiklerde iyileştirmeler de yapılacak.

XBOX SERİES X HAMLESİ PS5 İÇİN DE YAPILABİLİR

Aynı böyle bir hamlenin Sony cephesinden de gelmesini bekliyoruz. Mayıs sonu çıkacak olan The Last of Us Part II’nin hem PS4’te hem de ücret ödemeden yeni grafikler ile PlayStation 5’te de oynanması gerekiyor. Aksi durumda Xbox’ın ekmeğine bal çalınmış olur. Gelelim Xbox Series X’in ilk oyunlarına. Hem bu nesile hem de yeni nesile çıkacak olan oyunlar üç aşağı beş yukarı belli oldu.

İŞTE XBOX SERİES X'İN İLK OYUNLARI

  • Cyberpunk 2077
  • Outriders
  • The Lord of the Rings: Gollum
  • Senua’s Saga: Hellblade 2
  • Halo Infinite
  • Watch Dogs Legion
  • Rainbow Six Quarantine
  • Gods and Monsters
  • Battlefield 6
  • The Sims 5
  • The Elder Scrolls 6
  • Elden Ring
  • Ori and the Will of the Wisps
  • Minecraft Dungeons
  • Microsoft Flight Simulator
  • Wasteland 3
  • PsychoNauts 2
  • Lego Star Wars: The Skywalker Saga
  • Dying Light 2
  • Phantasy Star Online 2
  • Crossfire X
  • Tales of Arise

Xbox Series X özellikleri açıklandı! Microsoft işi şansa bırakmayacak!

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