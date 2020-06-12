Xbox Series X için 'bu doğru olabilir mi' dedirten açıklama!

Xbox Series X mi PlayStation 5 mi?... Bu sorunun yanıtını sanıyoruz ki çok yakında verebileceğiz. Dün gece yapılan PlayStation 5 etkinliğinde, PS5'in performansına dair bilgiler edinebildik. Şimdi ise gözler Xbox Series X'e dönmüş durumda. Fakat Dirt 5 oyununun geliştiricisi David Springate'in söylediklerine bakılırsa Xbox Series X PlayStation 5'i sollayabilir.

XBOX SERİES X'TE SÜRE NEREDEYSE SIFIR

David Springate, Xbox resmi sitesine bir röportaj verdi. Oyun geliştiricisinin verdiği röportajda konu oyun konsolunun SSD performansına geldi. Series X'in performansından memnun olduğunu söyleyen Springate, Xbox Series X'e dair ilk bilgileri paylaştı ve Xbox Series X'te oyunların yüklenme süresinin neredeyse sıfır olduğunu ifade etti. Springate'e göre Xbox'ın SSD ile güçlendirilen depolama hızı çok farklı bir seviyede. Peki elde edilen bilgiler bize neler söylüyor?

KAĞIT ÜZERİNDE PS5 ÖNDE AMA...

PlayStation 5 özellikle SSD ve SSD hızıyla öne çıkan bir oyun konsolu. Kağıt üzerindeki bilgiler de PS5'in Xbox Series X'e göre daha hızlı bir depolama çözümü sunduğunu gösteriyor. Ancak Springate'ın açıklamalarına bakılırsa bu fark günlük kullanımda hiçbir anlam ifade etmeyecek. Tabi kesin bir şey söylemek için erken. Zira, bunun için her iki konsolu da deneyimlemek gerek.

