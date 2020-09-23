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Xbox Series X ile Xbox One X'i karıştırdılar, tarihi olaya imza attılar!

OYUN HABERLERİ  | 23.09.2020 16:02 | Son Güncelleme

Microsoft'un yeni oyun konsolu Xbox Series X ön siparişe açıldı. Konsolun ön siparişe açılmasıyla birlikte birçok oyunsever, Xbox Series X siparişi vermek istedi. Fakat oyunseverler, ufak bir karışıklık sonucu eski nesil Xbox One X siparişi verdi.

Xbox Series X ile Xbox One X'i karıştırdılar, tarihi olaya imza attılar!

Xbox Series X ve Xbox Series S için beklenen gün geldi çattı hatta geçti. Takvimler 22 Eylül'ü gösterdiğinde Microsoft'un yeni nesil oyun konsolları ön siparişe çıktı. Pek çok oyuncu, merakla beklenen Xbox Series X'i sipariş edebilmek için çeşitli online mağazaları kullandı. Oyuncular, stokların bitme tehlikesine karşı da sipariş sürecinde oldukça hızlı da davrandı. Fakat The Verge'in haberine göre bu hız, onlara pahalıya mal oldu.

XBOX SERİES X YERİNE XBOX ONE X İLGİ GÖRDÜ

Xbox Series X bir online mağazada ön siparişe açıldı. Daha sonra mağaza hakkında gelen istatistiklerde şaşırtıcı bir sonuç ortaya çıktı. Yeni nesil oyun konsolu ile birlikte Microsoft'un bir önceki nesil oyun konsolu Xbox One X'in de satışları arttı. Üstelik bu durum, Xbox One X'in belki de çıktığı ilk günden beri görmediği ilgiyi görmesine dahi neden oldu.

SERİES X İSTEDİLER ONE X SATIN ALDILAR

Mağaza hakkındaki verilere Xbox One X'e olan ilginin sadece 1 saat içinde yüzde 747 arttığı yansıdı. Anlaşılan o ki sürece çok hakim olmayan ve bir çeşit kafa karışıklığı yaşayan kişiler, Xbox Series X yerine Xbox One X satın aldı. Yaşanan bu trajikomik durumda ise oyuncular tek bir firmayı suçladı; Microsoft'u.

Xbox One X

MİCROSOFT'UN İSİMLENDİRMELERİ HATALI MI?

Microsoft, Xbox oyun konsollarının isimlerinde hep benzer isimleri kullanıyor. Örneğin; Xbox One S ve Xbox Series S de birbirine benzer ve tıpkı yukarıdaki gibi bir isim karışıklığına yol açabilecek bir isimlendirmeye sahip. Bu da Microsoft tarafının isimlendirme politikasını tekrar gözden geçirmesi gerektiğinin bir kanıtı olabilir. Microsoft'un ise sanıyoruz ki mağazada yaşanan karışıklıklara karşı yapabileceği pek bir şey yok.

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