Xbox Series X ile yeni nesil oyun gösterimi başlıyor

Microsoft’un oyun konsolu teknolojisi konusunda yapmış olduğu açıklamalar tüm oyuncular tarafından merakla takip ediliyor. Xbox’ın resmi sosyal medya hesabından yapılan yeni bir duyuru ise tüm oyuncuları daha da çok heyecanlandırdı. Düzenledikleri Inside Xbox yayınlarıyla hem konsol hem de konsolda yer alacak oyunlarla ilgili bilgi verilmekte. Bu sefer birden fazla üçüncü parti Series X oyununa ait görüntülerin 7 Mayıs’ta ilk kez gösterilerek oyun severler ile buluşacağı açıklandı.

ASSASSİN'S CREED: VALHALLA İLK KEZ GÖSTERİLECEK

Yeni nesil konsol ve oyunlarla ilgili birçok soru işareti oyuncuların kafasını kurcalarken hangi oyunların Xbox Series X’te olacağı da merak edilen bir başka noktaydı. 7 Mayıs’ta düzenlenecek etkinlikte birden fazla üçüncü parti Xbox Series X oyununun oyun görüntülerinin ilk kez gösterileceği duyuruldu. En çok beklenen oyunlardan Assassins’s Creed: Valhalla’nın da bu gösterimde yer alacak olması, oyun severleri oldukça heyecanlandırdı.

XBOX SERİES X ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

12 Teraflops Ekran Kartı ve DirectX Raytracing özellikleriyle en gelişmiş ve güçlü oyun konsolu olarak değerlendirilen Series X, sağlayacağı gerçekçi görüntü kalitesiyle ön plana çıkıyor. Bununla birlikte, oyun açılış sürelerini de Özel Üretim SSD ile neredeyse sıfıra indirerek, oyunculara daha iyi bir deneyim sunacağı belirtiliyor. Son olarak, oyunları 120 FPS görüntü hızına kadar destekleyecek Xbox Series X, oyuncuların iştahını kabartacak.

7 Mayıs’ta, Türkiye saati ile 18.00’da gerçekleşecek Inside Xbox canlı yayını bu linkten izlenebilecek.

