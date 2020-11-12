Xbox Series X'in 'dumanı tüttü', ortalık karıştı!

Xbox Series X ve Xbox Series S 10 Kasım'da hem ülkemizde hem de dünya çapında satışa sunuldu. Konsollarını alan kullanıcılar, Xbox Series X ile oyunlar oynamaya ve yeni konsolun performansını test etmeye başladı. Derken, Xbox Series X ısınma sorunu hakkında çok sürpriz bir video karşımıza çıktı. Söz konusu videoda Xbox Series X'in gerçek anlamda dumanı tütüyordu.

On a scale of “fine” to “blowing vape smoke into your Xbox Series X for a viral video” how has quarantine been going for you?



pic.twitter.com/Bin7a9BdIQ — Blackbeard (@Blackbeard) November 11, 2020

XBOX SERİES X DUMAN VİDEOSU İLE TELAŞLANDIRDI

Sosyal medyanın dikkatini çeken ve bir anda viral olan söz konusu videoda, Xbox Series X'in hava kanallarından dumanlar çıktığı görünüyordu. Bu video, hem Xbox Series X sahiplerini hem de Xbox Series X satın almak isteyen kişileri telaşlandırdı. Ancak gerçek çok geçmeden anlaşıldı. Anlaşılan Xbox Series X ısındığı için dumanlar çıkartmıyordu. Bunun nedeni elektronik sigara ile yapılan bir hileydi. Bir Xbox fanı ise hilenin nasıl yapıldığını paylaştığı video ile gösterdi.

CANSADO de las FAKE NEWS.



Os dejo un video MIO explicando porque es Fake lo de la consola "Quemada" y como han logrado este efecto incluso estando la consola "APAGADA" pic.twitter.com/LfXzIBSu6N — Xbox Studio (@XboxStudio) November 11, 2020

ELEKTRONİK SİGARA DUMANI İLE HİLE YAPTILAR

Bazı oyuncular, Xbox Series X'in altına elektronik sigara buharı üflüyor, böylece Xbox Series X de fanı sayesinde bu havayı dışarıya veriyordu. Bu hile, sanki Xbox Series X'in dumanlar çıkartıyor gibi görünmesine neden oluyordu. Microsoft bu hileyi ise Xbox Twitter hesabı aracılığıyla yaptığı paylaşım ile ortaya çıkardı. Xbox Twitter resmi hesabı, o paylaşımda ''Bunu söylemek zorunda olduğumuza inanamıyoruz, ancak lütfen Xbox Series X'inize elektronik sigara dumanı üflemeyin.'' sözlerini kullandı.

