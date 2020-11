Xbox Series X'in 'dumanı tüttü', ortalık karıştı!

Xbox Series X ve Xbox Series S 10 Kasım'da hem ülkemizde hem de dünya çapında satışa sunuldu. Konsollarını alan kullanıcılar, Xbox Series X ile oyunlar oynamaya ve yeni konsolun performansını test etmeye başladı. Derken, Xbox Series X ısınma sorunu hakkında çok sürpriz bir video karşımıza çıktı. Söz konusu videoda Xbox Series X'in gerçek anlamda dumanı tütüyordu.

On a scale of “fine” to “blowing vape smoke into your Xbox Series X for a viral video” how has quarantine been going for you?



pic.twitter.com/Bin7a9BdIQ