HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Xbox Series X oyunları ortaya çıktı

Xbox Series X oyunları ortaya çıktı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 09.05.2020 09:04 | Son Güncelleme

Microsoft, yeni nesil oyun konsolu Xbox Series X için atılımlarına hız kesmeden devam ediyor. Rakip cephedeki PlayStation 5 daha konsolu gösteremezken, Xbox ekibi hem konsolu göstermiş hem de daha fazla detay paylaşmıştı. Bugün ise Xbox Inside ekinliğinde yeni neslin oyunları gösterildi.

Xbox Series X oyunları ortaya çıktı

Ancak rakibi sessizken eline büyük bir koz alan Xbox‘ın, bu fırsatı elinin tersiyle ittiğini söyleyebiliriz.

Yaklaşık olarak 45 dakika süren etkinlikte gösterilen tüm oyunlardan akıllarda sadece Assassin’s Creed Valhalla‘nın oynanış videosu dedikleri ancak oynanış videosu ile uzaktan yakından alakası olmayan sunumu kaldı.

Ancak yine de etkinlikte tanıtılan Bright Memory: Infinite, DiRT 5 ve The Medium oyunlarının oldukça başarılı göründüğünü söyleyebiliriz. Özellikle Silent Hill oyununun müziklerini yapan Akira Yamaoka’nın The Medium da müziklerini yapıyor olması oyuna olan heyecanı ikiye katlıyor.

Xbox’ın bu etkinliğinde 3. parti firmaların oyunları gösterildi. Önümüzdeki aylarda düzenlenecek olan etkinlikte ise Xbox’ın kendi stüdyolarının oyunlarını göstermesi bekleniyor.

XSX‘in ilk oyunları muhtemelen Halon: Infinite ve Forza Motorsport 8 olacak. Yeni Gears ve Forza Horizon için henüz erken olduğu ortada. Bu yüzden Microsoft geçtiğimiz yıllarda satın aldığı stüdyolara daha fazla oyun yaptıracak gibi görünüyor.
Yeni nesilde oyunların nasıl görüneceğini merak ediyorsanız, aşağıdaki videolardan oyunların oynanış videolarına bakabilirsiniz. Bu oyunların tamamının Smart Delivery özelliğini desteklediğini belirtelim. Yani bu oyunlardan birini Xbox One için alırsanız, XSX’te de ücret ödemeden güncel grafikler ile oynayabiliyorsunuz.

Xbox Series X oyunlarını buradan izleyebilirsiniz

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Maskesiz dolaşanlara ceza! Sosyal medyada tartışma yartan olay Maskesiz dolaşanlara ceza! Sosyal medyada tartışma yartan olay
Sivil Havacılık Kurumu'ndan müjde! Artık ücretsizSivil Havacılık Kurumu'ndan müjde! Artık ücretsiz
Koronavirüs doğal hayata yaradı: Balıklar ve kuğular geri döndüKoronavirüs doğal hayata yaradı: Balıklar ve kuğular geri döndü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

300 milyon insanı öldüren salgını örnek gösterdi ve 'Aşı için sabırlı olunmalı' dedi

300 milyon insanı öldüren salgını örnek gösterdi ve 'Aşı için sabırlı olunmalı' dedi

Sevda Noyan: Ayaklarını denk alsınlar, benim listem hazır

Sevda Noyan: Ayaklarını denk alsınlar, benim listem hazır

Koronavirüsten hayatını kaybedenler nasıl defnediliyor?

Koronavirüsten hayatını kaybedenler nasıl defnediliyor?

Batman Valisi'nden kritik açıklama

Batman Valisi'nden kritik açıklama

İşte Acun Ilıcalı satın alacağı o kulüp

İşte Acun Ilıcalı satın alacağı o kulüp

Acun Ilıcalı'dan Survivor'la ilgili flaş açıklama

Acun Ilıcalı'dan Survivor'la ilgili flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Aileye kardeş geldi: Xiaomi Redmi Note 9 tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Aileye kardeş geldi: Xiaomi Redmi Note 9 tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

Yeni iPhone parçalarına ayrıldı, ilginç gerçek açığa çıktı!

Yeni iPhone parçalarına ayrıldı, ilginç gerçek açığa çıktı!

Karantina hediyesi! Kısıtlı bir süre için ücretsiz

Karantina hediyesi! Kısıtlı bir süre için ücretsiz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Salgında taksi tercihi üst boyutlara ulaşabilir

Salgında taksi tercihi üst boyutlara ulaşabilir

PS5 ile yeni nesile çok yakında geçiş yapacağız!

PS5 ile yeni nesile çok yakında geçiş yapacağız!

POCO F2 Pro tanıtım tarihi açıklandı

POCO F2 Pro tanıtım tarihi açıklandı

Oppo Reno3 Pro inceleme altında

Oppo Reno3 Pro inceleme altında

Realme X3 Pro ile ilgili dikkat çeken iddia

AnTuTu’yu altına üstüne getirdi

Sivil Havacılık Kurumu 1200 TL'lik İHA (drone) lisansını ücretsiz yaptı! İHA 01 lisansı nedir? İHA 01 lisansı nasıl alınır?

Sivil Havacılık Kurumu'ndan müjde! Artık ücretsiz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.