Xbox Series X oyunları ortaya çıktı

Ancak rakibi sessizken eline büyük bir koz alan Xbox‘ın, bu fırsatı elinin tersiyle ittiğini söyleyebiliriz.

Yaklaşık olarak 45 dakika süren etkinlikte gösterilen tüm oyunlardan akıllarda sadece Assassin’s Creed Valhalla‘nın oynanış videosu dedikleri ancak oynanış videosu ile uzaktan yakından alakası olmayan sunumu kaldı.

Ancak yine de etkinlikte tanıtılan Bright Memory: Infinite, DiRT 5 ve The Medium oyunlarının oldukça başarılı göründüğünü söyleyebiliriz. Özellikle Silent Hill oyununun müziklerini yapan Akira Yamaoka’nın The Medium da müziklerini yapıyor olması oyuna olan heyecanı ikiye katlıyor.

Xbox’ın bu etkinliğinde 3. parti firmaların oyunları gösterildi. Önümüzdeki aylarda düzenlenecek olan etkinlikte ise Xbox’ın kendi stüdyolarının oyunlarını göstermesi bekleniyor.

XSX‘in ilk oyunları muhtemelen Halon: Infinite ve Forza Motorsport 8 olacak. Yeni Gears ve Forza Horizon için henüz erken olduğu ortada. Bu yüzden Microsoft geçtiğimiz yıllarda satın aldığı stüdyolara daha fazla oyun yaptıracak gibi görünüyor.

Yeni nesilde oyunların nasıl görüneceğini merak ediyorsanız, aşağıdaki videolardan oyunların oynanış videolarına bakabilirsiniz. Bu oyunların tamamının Smart Delivery özelliğini desteklediğini belirtelim. Yani bu oyunlardan birini Xbox One için alırsanız, XSX’te de ücret ödemeden güncel grafikler ile oynayabiliyorsunuz.

Xbox Series X oyunlarını buradan izleyebilirsiniz



