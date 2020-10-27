HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Xbox Series X şeklinde buzdolabı yaptılar

Xbox Series X şeklinde buzdolabı yaptılar

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 27.10.2020 12:32 | Son Güncelleme

Microsoft yeni nesil konsolu Xbox Series X tasarımını baz alan bir buzdolabı yaptı. İşte konu ile ilgili detaylar.

Xbox Series X şeklinde buzdolabı yaptılar

Microsoft yeni nesil konsolu Xbox Series X’i tanıttığında konsolun tasarımı konusunda bazı eleştiriler yapılmıştı. Bu eleştirilerin genel nedeni ise bazı kullanıcıların daha uç çizgilerde bir tasarıma sahip konsol bekliyor olmalarıydı. Lakin Microsoft son derece sade ve bildiğimiz dikdörtgen prizma benzeri bir yapıyla karşımıza çıktı.

Bu tasarım sonrası yeni Xbox konsolunun bir buzdolabını andırdığına dair sosyal medyada pek çok yorum yapılmıştı. Microsoft bu yorumları es geçmedi ve yeni Xbox konsoluna benzeyen bir buzdolabı tasarladı. Üstelik bu buzdolabından 1 değil tam 3 adet üretildi.

İKİ XBOX SERİES X BUZDOLABI SAHİBİNİ BULDU

Sizlerin de tahmin edebileceği üzere bu buzdolaplarından birine sahip olmak o kadar kolay değil. Zaten iki buzdolabı şimdiden sahiplerini bulmuş durumda. 3. buzdolabı ise çekilişle verilecek.

Microsoft’un tasarladığı bu buzdolaplarından ilki ünlü YouTuber iJustine’e gitti. Hatta kendisi bu ürün ile bir kutu açma videosu bile çekti.

MİCROSOFT ÜÇÜNCÜ BUZDOLABI İÇİN ÇEKİLİŞ YAPACAK

Bu buzdolabına doğrudan sahip olacak diğer şanslı isim ise Snoop Dogg. Üçüncü isim ise çekilişle belirlenecek. Fakat bu çekilişin nasıl yapılacağı şimdilik bilinmiyor. Belki çekiliş sadece Xbox Series X alanlara özel olabilir.

Bu arada buzdolabının oldukça ilginç göründüğünü de belirtmek gerekiyor.

Dilerseniz bu videoya buradan göz atabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Hadise imaj değiştirdi! İşte son hali Hadise imaj değiştirdi! İşte son hali
Huawei Nova 8 SE 66W hızlı şarj ile gelebilir!Huawei Nova 8 SE 66W hızlı şarj ile gelebilir!
Hap gibi yutmak düşündüğünüz kadar faydalı değil! Çünkü... Hap gibi yutmak düşündüğünüz kadar faydalı değil! Çünkü...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Hatay'da patlama! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama
Hatay'da patlama! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama
Yarı çıplak halde beşinci kattan düşmüştü! Annesinden şok iddia
Yarı çıplak halde beşinci kattan düşmüştü! Annesinden şok iddia
Mustafa Sarıgül yeni parti için bugün harekete geçiyor
Mustafa Sarıgül yeni parti için bugün harekete geçiyor
Astsubay kocanın yaptığı katliamda bir kişi daha öldü
Astsubay kocanın yaptığı katliamda bir kişi daha öldü
Canlı yayında korkunç cinayet itirafı! Stüdyoda gözaltına alındı
Canlı yayında korkunç cinayet itirafı! Stüdyoda gözaltına alındı
Ece Üner sosyal medyadan duyurdu: İş çığırından çıktı
Ece Üner sosyal medyadan duyurdu: İş çığırından çıktı
İlginizi Çekebilir
Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz
Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz
Instagram'ın açığını buldu, para ödülü kazandı!
Instagram'ın açığını buldu, para ödülü kazandı!
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
Airpods Pro’yu tahtından indirdi
Airpods Pro’yu tahtından indirdi
Yakın geleceğin Megane'ı tanıtıldı! İşte özellikleri
Yakın geleceğin Megane'ı tanıtıldı! İşte özellikleri
Instagram kaybolan mesaj özelliği nasıl çalışıyor?
Instagram kaybolan mesaj özelliği nasıl çalışıyor?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Huawei Nova 8 SE 66W hızlı şarj ile gelebilir!
Huawei Nova 8 SE 66W hızlı şarj ile gelebilir!
iPhone 12 dayanıklılık testine tabii tutuldu
iPhone 12 dayanıklılık testine girdi!
WhatsApp yüz kilidi özelliği Android'e geliyor
WhatsApp artık sizi yüzünüzden tanıyacak!
Huawei Nova 8 SE için geri sayım başladı mı?
Huawei Nova 8 SE için geri sayım başladı mı?
Mi 10T gibi ama değil: Redmi K30S tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı
144 Hz'lik amiral gemisi resmen tanıtıldı!
YouTube uygulaması iOS ve Android için değişiyor!
YouTube uygulaması iOS ve Android için değişiyor!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.