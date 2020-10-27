Xbox Series X şeklinde buzdolabı yaptılar

Microsoft yeni nesil konsolu Xbox Series X’i tanıttığında konsolun tasarımı konusunda bazı eleştiriler yapılmıştı. Bu eleştirilerin genel nedeni ise bazı kullanıcıların daha uç çizgilerde bir tasarıma sahip konsol bekliyor olmalarıydı. Lakin Microsoft son derece sade ve bildiğimiz dikdörtgen prizma benzeri bir yapıyla karşımıza çıktı.

Bu tasarım sonrası yeni Xbox konsolunun bir buzdolabını andırdığına dair sosyal medyada pek çok yorum yapılmıştı. Microsoft bu yorumları es geçmedi ve yeni Xbox konsoluna benzeyen bir buzdolabı tasarladı. Üstelik bu buzdolabından 1 değil tam 3 adet üretildi.

İKİ XBOX SERİES X BUZDOLABI SAHİBİNİ BULDU

Sizlerin de tahmin edebileceği üzere bu buzdolaplarından birine sahip olmak o kadar kolay değil. Zaten iki buzdolabı şimdiden sahiplerini bulmuş durumda. 3. buzdolabı ise çekilişle verilecek.

Microsoft’un tasarladığı bu buzdolaplarından ilki ünlü YouTuber iJustine’e gitti. Hatta kendisi bu ürün ile bir kutu açma videosu bile çekti.

MİCROSOFT ÜÇÜNCÜ BUZDOLABI İÇİN ÇEKİLİŞ YAPACAK

Bu buzdolabına doğrudan sahip olacak diğer şanslı isim ise Snoop Dogg. Üçüncü isim ise çekilişle belirlenecek. Fakat bu çekilişin nasıl yapılacağı şimdilik bilinmiyor. Belki çekiliş sadece Xbox Series X alanlara özel olabilir.

Bu arada buzdolabının oldukça ilginç göründüğünü de belirtmek gerekiyor.

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