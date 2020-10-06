Xbox Series X Türkiye fiyatı dış basında yer aldı

Xbox Series X Türkiye fiyatı 9.299 TL olacak. Bir oyun konsolu için oldukça yüksek olan bu fiyat, geçtiğimiz günlerde açıklanan Xbox Series X’in Türkiye fiyatının açıklanması dış basında da ses getirdi.

XBOX SERİES X TÜRKİYE FİYATINA ŞAŞIRDILAR

Gamerant'ın Reddit'e dayandırdığı haberine göre, dış basın Amerika ve Avrupa’da 499 dolar/euro‘ya satılan Xbox Series X’in Türkiye’de 1.100 dolar/euro‘ya satıldığını öğrendikten sonra adeta şoke oldu.

Türkiye’de asgari ücretin tam 4 katına satılacak olan PlayStation 5 ve Xbox Series X, Amerika ve Avrupa’da ise asgari ücretin 4’te 1’i fiyatına raflardaki yerini alacak. Maalesef ki fiyatlar bu seviyelere çıkmış durumda.

Oyun konsolunun alınmasıyla da her şey bitmiyor. 700 TL'yi bulan oyunlar ve 800 TL'yi aşacak olan yeni oyunlar oyuncuların cebini daha da zorlayacak gibi görünüyor. Bazı oyuncular ise bir çözüm olarak konsol üreticilerinin ve oyun platformlarının yerel fiyatlandırmaya geçebileceklerini düşünüyor.

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