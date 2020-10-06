HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Xbox Series X Türkiye fiyatı dış basında yer aldı

Xbox Series X Türkiye fiyatı dış basında yer aldı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 06.10.2020 12:32 | Son Güncelleme

Xbox Series X’in Türkiye fiyatının açıklanması dış basında da ses getirdi. Dünyanın en pahalı konsolu Türkiye’de mi satılacak?

Xbox Series X Türkiye fiyatı dış basında yer aldı

Xbox Series X Türkiye fiyatı 9.299 TL olacak. Bir oyun konsolu için oldukça yüksek olan bu fiyat, geçtiğimiz günlerde açıklanan Xbox Series X’in Türkiye fiyatının açıklanması dış basında da ses getirdi.

XBOX SERİES X TÜRKİYE FİYATINA ŞAŞIRDILAR

Gamerant'ın Reddit'e dayandırdığı haberine göre, dış basın Amerika ve Avrupa’da 499 dolar/euro‘ya satılan Xbox Series X’in Türkiye’de 1.100 dolar/euro‘ya satıldığını öğrendikten sonra adeta şoke oldu.

Türkiye’de asgari ücretin tam 4 katına satılacak olan PlayStation 5 ve Xbox Series X, Amerika ve Avrupa’da ise asgari ücretin 4’te 1’i fiyatına raflardaki yerini alacak. Maalesef ki fiyatlar bu seviyelere çıkmış durumda.

Oyun konsolunun alınmasıyla da her şey bitmiyor. 700 TL'yi bulan oyunlar ve 800 TL'yi aşacak olan yeni oyunlar oyuncuların cebini daha da zorlayacak gibi görünüyor. Bazı oyuncular ise bir çözüm olarak konsol üreticilerinin ve oyun platformlarının yerel fiyatlandırmaya geçebileceklerini düşünüyor.

iOS 14 batarya sorunu için ilginç çözüm!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!
iPhone 12 işlemcisi testte yakalandı! Peki sonuçlar nasıl?iPhone 12 işlemcisi testte yakalandı! Peki sonuçlar nasıl?
Üniversiteler ne zaman açılacak?Üniversiteler ne zaman açılacak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Herkes için HES zorunlu mu olacak?
Herkes için HES zorunlu mu olacak?
Çok sayıda kişi "Swinger" operasyonunda gözaltına alındı
Çok sayıda kişi "Swinger" operasyonunda gözaltına alındı
Ünlü oyuncu Çukur'a veda etti!
Ünlü oyuncu Çukur'a veda etti!
Ünlü oyuncudan tepki çeken Azerbaycan ve Türkiye mesajı
Ünlü oyuncudan tepki çeken Azerbaycan ve Türkiye mesajı
Makam odasında mastürbasyon skandalı! Görevden alındı
Makam odasında mastürbasyon skandalı! Görevden alındı
Kanada Türkiye'ye İHA ekipmanı satışlarını askıya aldı!
Kanada Türkiye'ye İHA ekipmanı satışlarını askıya aldı!
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Özel tasarım iPhone 12 siparişe açıldı, fiyatı dudak uçuklattı!
Özel tasarım iPhone 12 siparişe açıldı, fiyatı dudak uçuklattı!
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Önce gündem oldu, sonra arkasındaki gerçek anlaşıldı!
Önce gündem oldu, sonra arkasındaki gerçek anlaşıldı!
Dev firma siparişler başlamadan özür diledi!
Dev firma siparişler başlamadan özür diledi!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
iPhone 12 işlemcisinin Geekbench 5.0 sonuçları açıklandı
iPhone 12 işlemcisi testte yakalandı! Peki sonuçlar nasıl?
Huawei kulaklıklar nasıl güncellenir?
Huawei kulaklıklar nasıl güncellenir?
POCO C3 tanıtıldı! İşte POCO C3'ün özellikleri ve fiyatı
Bekleyiş sona erdi, uygun fiyatlı yeni 'üye' sonunda tanıtıldı!
Samsung Galaxy Note 20 Ultra en iyi akıllı telefon seçildi
Samsung Galaxy Note 20 Ultra en iyi akıllı telefon seçildi
Instagram 10. yaşında simge değiştirmeye izin veriyor! Instagram simge değiştirme nasıl yapılır?
Instagram'ın yıldönümü sürprizine herkes şaşıracak!
Microsoft, Bing'i Microsoft Bing adıyla yeniledi!
Microsoft'tan şaşırtan karar! Popüler hizmetin adı değişti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.