Xbox Series X ve S’in fiyatında geri adım!

Yeni nesil konsolların raflardaki yerini almasına artık sayılı günler kaldı diyebiliriz. Hem PlayStation 5 hem de yeni Xbox konsolları önümüzdeki Kasım ayında satışa sunulmuş olacaklar.

Geçtiğimiz gün Microsoft sürpriz bir şekilde Xbox One X’in ve S’in Türkiye fiyatını açıklamıştı. Açıklanan fiyatlara göre Xbox Series X 7499 TL ve Series S de 4599 TL’lik etikete sahipti. Fakat Microsoft Türkiye, ilginç bir hamleye daha imza attı.

MİCROSOFT TÜRKİYE XBOX SERİES X VE XBOX SERİES S FİYATLARINI KALDIRDI

Microsoft Türkiye ekibi ön siparişe açacağı iki konsolu da sitesinden kaldırdı. Hatırlanacağı üzere benzer bir durum Xbox One X’te de yaşanmıştı. İlk olarak 2899 TL olarak listelenen konsol sonrasında 2699 TL olarak tekrardan listelenmişti.

Umarız Series X ve S için de benzer bir durum söz konusu olur. Keza aksi bir durum moralleri iyice bozacaktır.

Şimdilik Microsoft’un kafasından neler geçtiği bilinmiyor. Lakin Series X ve S için istenen ücretler hayli uygun gibiydi. En azından artan vergilerden sonra. Belki de Microsoft Türkiye, Sony’nin etkinliğini göz önüne almak istemiştir.

Yani açıklanacak olan PS5 fiyatına göre Series X ve S fiyatı da tekrardan güncellenebilir. Bekleyip göreceğiz.

PlayStation 5 Türkiye fiyatı ne kadar?

