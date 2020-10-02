Xbox Series X ve Xbox Series S Türkiye fiyatı belli oldu!

Xbox Series X Türkiye fiyatı Xbox Series S ile birlikte Xbox Türkiye'nin resmi internet sitesi üzerinden açıklanmıştı. O açıklamaya göre Xbox Series X fiyatı için 7499 TL, Xbox Series S fiyatı için ise 4599 TL fiyat etiketi belirlenmişti. Fakat Microsoft Xbox Türkiye ekibi, yeni nesil oyun konsollarının fiyatlarını nedeni bilinmeyen bir şekilde kaldırmıştı. Daha sonra ülkemizde PlayStation oyun konsolları dahil olmak üzere tüm konsollardan alınan yüzde 50 ek verginin süresi uzatıldı. Microsoft'un fiyatları kaldırması, ek vergi süresinin uzatılmasına yoruldu. Birçok kişi konsollara zam geleceğini söyledi. Nitekim bir mağazanın açıkladığı fiyatlara göre onlar haklı çıktı.

İŞTE YENİ XBOX SERİES X VE XBOX SERİES S FİYATI

Türkiye'de faaliyet gösteren bir mağaza, Xbox Series X ve Xbox Series S'i ön siparişe açtı. Xbox Series X'in fiyatı ise mağazada 9299 TL olarak listelendi. Xbox Series S fiyatı için ise 5399 TL'lik bir etiket belirlenmiş durumda. Bu fiyatlar, Xbox Series S için 700 TL, Xbox Series X için ise 1.800 TL zam anlamına geliyor. Yeni Xbox kontrolcüleri ise mağazada 999 TL'den alıcısını bekliyor.