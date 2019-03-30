Xbox Türkiye fiyatları düşürdü!

Oyun fiyatları yükselen kurlar ve vergilerin direkt oyunculardan tahsil edilmesinden dolayı bir hayli fırlamıştı. 470 TL‘nin altında AAA yapım satın alamayan PlayStation 4 ve Xbox One sahipleri, bu fiyatlara çok tepki göstermişti.

Xbox Türkiye, Türk oyuncularının haklı isyanları duymuş gibi görünüyor ki; yakında çıkacak olan oyunlar oldukça Microsoft Store‘da uygun fiyattan ön siparişe sunulmaya başlandı.

Max Payne, Alan Wake ve Quantum Break serilerinden tanıdığımız Remedy, Ağustos ayında Türkçe altyazı ile gelecek olan Control oyununu yayınlayacak. Control oyunu Xbox One’da 145 TL‘den ön siparişe sunulmuş durumda. Aynı oyun PS4 için PlayStation Store tam 259 TL‘ye ön siparişe açıldı.

Bethesda‘nın ara oyun tadındaki Wolfenstein: Youngblood oyunu Microsoft Store‘da 153 TL‘den, PlayStation Store‘da ise 179 TL‘den ön siparişe sunulmuş durumda.

Yakın zamanda çıkan Metro Exodus oyunu Xbox One’da 180 TL, PlayStation 4‘te ise 299 TL‘den satılıyor. Aradaki bu farklar bazı oyunlarda 40 TL bazı oyunlarda ise 100 TL‘den fazla oluyor. Peki, bu fark neden kaynaklanıyor?