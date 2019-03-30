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Xbox Türkiye fiyatları düşürdü!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 30.03.2019 08:00 | Son Güncelleme

Xbox Türkiye ekibi yeni çıkan oyunların fiyatlarını PlayStation Türkiye’ye göre oldukça uygun tutması ile Türk oyuncuları kazanacak gibi görünüyor. Xbox Türkiye ile PlayStation Türkiye arasındaki rekabet işte şimdi kızışıyor!

Xbox Türkiye fiyatları düşürdü!

Oyun fiyatları yükselen kurlar ve vergilerin direkt oyunculardan tahsil edilmesinden dolayı bir hayli fırlamıştı. 470 TL‘nin altında AAA yapım satın alamayan PlayStation 4 ve Xbox One sahipleri, bu fiyatlara çok tepki göstermişti.

Xbox Türkiye, Türk oyuncularının haklı isyanları duymuş gibi görünüyor ki; yakında çıkacak olan oyunlar oldukça Microsoft Store‘da uygun fiyattan ön siparişe sunulmaya başlandı.

Max Payne, Alan Wake ve Quantum Break serilerinden tanıdığımız Remedy, Ağustos ayında Türkçe altyazı ile gelecek olan Control oyununu yayınlayacak. Control oyunu Xbox One’da 145 TL‘den ön siparişe sunulmuş durumda. Aynı oyun PS4 için PlayStation Store tam 259 TL‘ye ön siparişe açıldı.

Bethesda‘nın ara oyun tadındaki Wolfenstein: Youngblood oyunu Microsoft Store‘da 153 TL‘den, PlayStation Store‘da ise 179 TL‘den ön siparişe sunulmuş durumda.

Yakın zamanda çıkan Metro Exodus oyunu Xbox One’da 180 TL, PlayStation 4‘te ise 299 TL‘den satılıyor. Aradaki bu farklar bazı oyunlarda 40 TL bazı oyunlarda ise 100 TL‘den fazla oluyor. Peki, bu fark neden kaynaklanıyor?

Hem Sony hem de Microsoft fiyatları AVRUPA‘ya göre belirliyor. Aynı oyunun arasında bu kadar fazla farkın olması pek normal değil. Ya Xbox Türkiye ekibi oyunculara güzellik yapıyor ya PlayStation Türkiye ekibi fiyatlandırma politikasından geri adım atmıyor. Şimdilik bu konuda net bir bilgi maalesef ki yok.

Örnekte belirtmiş olduğumuz yapımlar şimdilik AAA ile AA arasında kalmış yapımlar. Bakalım yıl sonunda çıkması beklenen Cyberpunk 2077‘nin iki konsol arasındaki fiyat farkı nasıl olacak?

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Anahtar Kelimeler:
Xbox PlayStation oyun

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