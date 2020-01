Xbox xCloud kütüphanesi yeni oyunlar ile büyümeye devam ediyor

İlk etapta kısıtlı kütüphanesi ile test aşamasında Amerika’daki oyunculara sunulan Project xCloud için yeni oyunların ekleneceği açıklanmıştı. Microsoft, bugün sözünü tuttu ve bulut tabanlı oyun servisine tam 15 adet oyun ekledi.

Android platformu üzerinde test edilen bu servise Destiny 2 ve Halo: The Master Chief Collection gibi baba yapımların dahil edilmesi, Microsoft ve oyuncular açısından oldukça sevindirici bir haber.

2020 yılında Xbox Series X etkinliğinde beta sürecinden çıkacağını açıklanmasını beklediğimiz xCloud, PlayStation karşısında Microsoft’un en büyük kozu olacak gibi görünüyor.

Türkiye’de bulut tabanlı oyun servisleri önümüzdeki 3-4 yıl içerisinde kullanıma sunulsa bile yüksek ping değerlerinden dolayı online olarak oyun oynamak pek mümkün olmayacaktır.

XBOX XCLOUD İÇİN DUYURULAN YENİ OYUNLAR



Batman: The Enemy Within – The Complete Season

Batman: The Telltale Series – The Complete Season

Civilization 6

Destiny 2

Gonner – Blueberry Edition

Halo: The Master Chief Collection

Kingdom Two Crowns

Portal Knights

SuperHot

Sparklite

The Surge

The Wolf Among Us

Tracks – The Train Set Game

Train Sim World 2019

Wasteland 2: Directors Cut

