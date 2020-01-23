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Xbox xCloud kütüphanesi yeni oyunlar ile büyümeye devam ediyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 23.01.2020 09:27 | Son Güncelleme

Oyun dünyası Google Stadia ile artık stream tabanlı bir servise dönüşeceğinin sinyallerini vermeye başlamıştı. Bu alanda uzun zamandır çalışmaları olan Microsoft da, Project xCloud adını verdiği sistemi kullanıma sunmuştu.

Xbox xCloud kütüphanesi yeni oyunlar ile büyümeye devam ediyor

İlk etapta kısıtlı kütüphanesi ile test aşamasında Amerika’daki oyunculara sunulan Project xCloud için yeni oyunların ekleneceği açıklanmıştı. Microsoft, bugün sözünü tuttu ve bulut tabanlı oyun servisine tam 15 adet oyun ekledi.

Android platformu üzerinde test edilen bu servise Destiny 2 ve Halo: The Master Chief Collection gibi baba yapımların dahil edilmesi, Microsoft ve oyuncular açısından oldukça sevindirici bir haber.

2020 yılında Xbox Series X etkinliğinde beta sürecinden çıkacağını açıklanmasını beklediğimiz xCloud, PlayStation karşısında Microsoft’un en büyük kozu olacak gibi görünüyor.

Türkiye’de bulut tabanlı oyun servisleri önümüzdeki 3-4 yıl içerisinde kullanıma sunulsa bile yüksek ping değerlerinden dolayı online olarak oyun oynamak pek mümkün olmayacaktır.

XBOX XCLOUD İÇİN DUYURULAN YENİ OYUNLAR

Batman: The Enemy Within – The Complete Season
Batman: The Telltale Series – The Complete Season
Civilization 6
Destiny 2
Gonner – Blueberry Edition
Halo: The Master Chief Collection
Kingdom Two Crowns
Portal Knights
SuperHot
Sparklite
The Surge
The Wolf Among Us
Tracks – The Train Set Game
Train Sim World 2019
Wasteland 2: Directors Cut

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Anahtar Kelimeler:
Xbox xCloud oyun

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