xCloud için geri sayım başladı

iOS, Android, Windows ve macOS işletim sistemlerinde uygulama ve internet üzerinden oyun oynama deneyimi sunacak olan Microsoft, bu sistemin fiyatını da ortaya çıkardı. Microsoft, Game Pass Ultimate üyeliğine sahip olan herkesin xCloud‘u kullanabileceğini açıkladı. Aylık 44,99 TL olan Game Pass Ultimate‘e üye olduktan sonra Game Pass ve Live Gold’un yanında xCloud’u da kullanabileceksiniz.

Oyun servisi konusunda açık ve net söylüyoruz “RAKİPSİZ” olan Microsoft’un, yeni bulut tabanlı servisini Türkiye’de de kullanıma sunmasını bekliyoruz. Donanıma bağlı kalmadan internetin iyi olduğu her yerden ve her cihazdan oyun oynama deneyimi geleceği şekillendirecek gibi görünüyor.

Microsoft, ayrıca xCloud’da yer alacak oyunları da açıkladı. İşte aylık 44.99 TL ödeyerek oynayabileceğiz o yapımlar!

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