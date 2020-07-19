HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. xCloud için geri sayım başladı

xCloud için geri sayım başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2020 13:14 | Son Güncelleme

Google’ın Stadia‘sı ile ateşlenen bulut tabanlı oyun servislerine xCloud ve Nvidia GeForce Now eklenmişti. Henüz Beta aşamasında olan Microsoft’un bulut tabanlı oyun servisi için bugün müjdeli haber geldi. Microsoft, Eylül ayında xCloud’u resmen kullanıma sunacağını açıkladı.

xCloud için geri sayım başladı

iOS, Android, Windows ve macOS işletim sistemlerinde uygulama ve internet üzerinden oyun oynama deneyimi sunacak olan Microsoft, bu sistemin fiyatını da ortaya çıkardı. Microsoft, Game Pass Ultimate üyeliğine sahip olan herkesin xCloud‘u kullanabileceğini açıkladı. Aylık 44,99 TL olan Game Pass Ultimate‘e üye olduktan sonra Game Pass ve Live Gold’un yanında xCloud’u da kullanabileceksiniz.

Oyun servisi konusunda açık ve net söylüyoruz “RAKİPSİZ” olan Microsoft’un, yeni bulut tabanlı servisini Türkiye’de de kullanıma sunmasını bekliyoruz. Donanıma bağlı kalmadan internetin iyi olduğu her yerden ve her cihazdan oyun oynama deneyimi geleceği şekillendirecek gibi görünüyor.

Microsoft, ayrıca xCloud’da yer alacak oyunları da açıkladı. İşte aylık 44.99 TL ödeyerek oynayabileceğiz o yapımlar!

C6500 ile etiket furyası başlıyor!

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır! Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır!
Mehmet Baransu'nun cezası belli olduMehmet Baransu'nun cezası belli oldu
Hangi okullar Anadolu İmam Hatip Lisesi oldu?Hangi okullar Anadolu İmam Hatip Lisesi oldu?

En Çok Okunan Haberler

Anne ve oğlunun cansız bedenleri su kuyusundan çıktı

Anne ve oğlunun cansız bedenleri su kuyusundan çıktı

'Hayatım boyunca affetmeyeceğim' demişti! İşte sebebi

'Hayatım boyunca affetmeyeceğim' demişti! İşte sebebi

Yol kenarında baygın halde bulunmuştu! Flaş gelişme

Yol kenarında baygın halde bulunmuştu! Flaş gelişme

Mini bikiniden sonra siyah bikiniyle pozlar

Mini bikiniden sonra siyah bikiniyle pozlar

Bakan Soylu'dan Mehmet Metiner'e sert sözler!

Bakan Soylu'dan Mehmet Metiner'e sert sözler!

Açıklaması korkuttu: Bizi sıkıntılı bir süreç bekliyor

Açıklaması korkuttu: Bizi sıkıntılı bir süreç bekliyor

İlginizi Çekebilir

Bağcılar’da polise silahlı saldırı anı kamerada

Bağcılar’da polise silahlı saldırı anı kamerada

İstanbul'da polise silahlı saldırı! Acı haber geldi

İstanbul'da polise silahlı saldırı! Acı haber geldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay noktayı koydu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay noktayı koydu

Tunceli'de feci kaza! Ölü ve çok sayıda yaralı var

Tunceli'de feci kaza! Ölü ve çok sayıda yaralı var

İzmir'de 4.1 büyüklüğünde deprem!

İzmir'de 4.1 büyüklüğünde deprem!

Diğer Haberler
Yumruk attığı kişi başını zemine çarparak öldü

Yumruk attığı kişi başını zemine çarparak öldü

Twitter’ın aldığı önlem şaşkınlık yarattı

Twitter’ın aldığı önlem şaşkınlık yarattı

Son dakika haberi: Mehmet Baransu'ya 19 yıl 3 ay hapis cezası

Mehmet Baransu'nun cezası belli oldu

Van Gölü’ndeki tekne faciasında yeni gelişme! Çıkarılan ceset sayısı 56’ya ulaştı

Van Gölü’ndeki faciadan yeni haber: 56'ya yükseldi

Polisten kaçan yabancı uyruklu sürücü: 'Mafya zannettim'

Polisten kaçan sürücüden akılalmaz savunma

Üsküdar'da iki katlı ahşap bina çöktü

Üsküdar'da iki katlı ahşap bina çöktü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.