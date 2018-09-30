Xenia Deli anne oldu! İşten uzak kalamayınca...

Babası yaşındaki Mısırlı milyarder işadamı Ossama Fathi Rabah al- Sharif ile yaşadığı aşk ve ardından hayatını birleştirdiği görkemli düğün töreni ile gündemde kalan Moldovalı 28 yaşındaki model Xenia Deli, ilk kez anne oldu.

Makyaj koltuğunda bebek emzirdi

1 / 19 Deli ile 64 yaşındaki kocası, kız bebeklerine geçtiğimiz 24 Temmuz'da kavuştu. Ancak Xenia Deli, işinden de uzun süre ayrı kalamadı. Güzel model, bir reklam çekimi öncesi objektif karşısına geçtiği pozunu Instagram sayfasında paylaştı.

2 / 19 Xenia Deli, bir yandan makyajı yapılırken bir yandan da bebeğini emzirdiği pozunu " Aynı anda hem anne olmanın hem de çalışmanın güzel bir kombinasyonu" notuyla takipçileriyle paylaştı. Deli'nin bu pozuna takipçileri tarafından beğeni yağdırıldı.

3 / 19 Xenia Deli, 64 yaşındaki işadamı Ossama Fathi Rabah al- Sharif ile yaşadığı aşk ev evliliğiyle duyurduktan sonra bir Instagram fenomenine dönüştü.

4 / 19 Sonra da düğünüyle gündemi uzun süre meşgul etti.

5 / 19 İşte Xenia Deli'nin Moldova'nın küçük bir kasabasında başlayıp dünyanın en lüks mekanlarına uzanan yaşam öyküsü.

6 / 19 1989 yılında Moldova'nın Basarabeasca kentinde dünyaya gelen Xenia Deli, Gagavuz Türkü bir babanın kızı. Moldova Devlet Üniversitesi'nin edebiyat bölümünde okurken aklında günün birinde öğretmen olmak vardı.

7 / 19 Ama gelen tekliflere dayanamayıp modellik yapmaya da başladı. "Tavşan Kız" yarışmasına katıydı ve üç finalist arasında yer almayı başardı.

8 / 19 Sonra günün birinde fotoğrafçı Gavin O'Neill ile karşılaştı. İşte o karşılaşmadan sonra öğretmenlik hayallerini rafa kaldırdı ve bir modellik ajansıyla kontrat imzalayıp ABD'nin yolunu tuttu.

9 / 19 Justin Bieber'ın What Do You Mean? adlı şarkısının klibindeki cüretkar sahneleriyle tanınan Moldovalı model Xenia Deli, geçen yaz 62 yaşındaki milyarder işadamı Osama Fathi Rabah Al Sharif ile dünyaevine girdi.

10 / 19 Bir dönem Victoria's Secret için de modellik yapan Xenia Deli ile Osama Fathi Rabah Al Sharif'ın düğününün 1 milyon dolara mal olduğu haberleri de basına yansımıştı.

11 / 19 Deli "benim peri masalım" diye tanımladığı düğününde Zuhair Murad imzalı bir gelinlik giydi. Deli'nin özellikle de gelinliğinin arka kısmı metrelerce kumaş ve dantelden oluşuyordu.

12 / 19 Osama Fathi Rabah Osama Fathi Rabah Al Sharif'in genç sevgilisine verdiği elmaslar ve lüks arabaların da aralarında bulunduğu pahalı hediyeler de bir dönem çok konuşulmuştu.

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