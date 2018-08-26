Xenia Deli: Hem anneyim hem çalışıyorum

Mısırlı milyarder iş adamı Ossama Fathi Rabah al- Sharif ile yaşadığı aşk ve ardından hayatını birleştirdiği görkemli düğün töreni ile gündemde kalan Moldovalı 28 yaşındaki model Xenia Deli, ilk kez anne oldu.

Deli ile eşi, kız bebeklerine geçtiğimiz 24 Temmuz'da kavuştu. Ancak Xenia Deli, işinden de uzun süre ayrı kalamadı.

Güzel model, bir reklam çekimi öncesi objektif karşısına geçtiği pozunu Instagram sayfasında paylaştı. Xenia Deli, makyajı yapılırken bir yandan da bebeğini emzirdiği pozunu, "Aynı anda hem anne olmanın hem de çalışmanın güzel bir kombinasyonu..." notuyla takipçileriyle paylaştı. Deli'nin bu pozuna takipçileri tarafından beğeni yağdırıldı.

Xenia Deli, iş adamı Ossama Fathi Rabah al- Sharif ile yaşadığı aşk ev evliliğiyle duyurduktan sonra bir Instagram fenomenine dönüştü.

Deli, daha sonra da görkemli düğünüyle gündemi uzun süre meşgul etmişti.



