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Xenoblade Chronicles Definitive Edition ne gibi yenilikler sunuyor?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 15.06.2020 12:19 | Son Güncelleme

Nintendo, 2010 yılında Nintendo Wii için geliştirdiği J-RPG türündeki oyunu Xenoblade Chronicles ile büyük beğeni toplamıştı. Aldığı puanlar ile Nintendo’nun en güçlü markalarından biri haline gelen Xenoblade, daha sonra Wii U ve New 3DS XL modellerine gelmişti.

Xenoblade Chronicles Definitive Edition ne gibi yenilikler sunuyor?

Switch için serinin ikinci oyununu geçtiğimiz yıl yayınlayan Nintendo, şimdi de ilk oyunun yenilenmiş grafikleri ile karşımıza çıktı. 10 yıl içerisinde gelişen teknolojiden nasibini alan oyun, grafiksel ve oynanışsal açıdan oyunculara büyük yenilikler sunuyor. 

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Xenoblade Chronicles’ta, uzun zamanlar önce birbirleriyle ölümle savaşan iki titanın dünyaya olan etkisi ve savaşı konu alınıyor. Uzun yıllar süren bu savaş, Mechonis isimli titanın üzerinde başlıyor. Humus ve Mechon titanları arasındaki savaşta her iki taraf da büyük kayıplar verir. Ana karakterimi olan Shulk ise 9. Klonide, bu titanların savaşını sonlandıran Monado isimli kılıcını incelemeye koyuluyor.

Ancak Shulk’un araştırması kısa süre içinde kesintiye uğruyor. Devam etmekte olan savaşı efsanevi Monado kılıcı ile sonlandırma imkanı Shulk’a sunuluyor. En iyi arkadaşı olan Reyn ile yoluna devam eden Shulk, bu süreçte efsanevi kılıç hakkında daha fazla bilgi sahibi olur ve kendisini düşmanlarına karşı olan amansız mücadele içinde bulur.

Sıra tabanlı dövüş sistemini aksiyon ile çok güzel harmanlayan ve ortaya oldukça farklı bir dövüş mekaniği sunan Xenoblade Chronicles: Definitive Edition, otomatik saldırı sisteminin yanında özel skiller ile düşmanlarınıza saldırma imkanı da sunuyor. Oyunun ilk başındaki biraz sıkıcı olan eğitim modunu tamamladıktan sonra kendinizi klonide bulunuyorsunuz. Burada NPC’ler ile konuşup alışveriş yapabiliyor, onlardan görev alabiliyor ve ana hikayenizde daha rahat ilerlemek için karakterinizi güçlendirebiliyorsunuz.

Takım arkadaşlarınız ile birlikte düşmanlarınıza karşı savaştığınız oyunda, her karakterin kendine has özellikleri bulunuyor. Bu özellikler sayesinde düşmanın tepsine daha kısa bir süre içerisinde çökebiliyorsunuz.

Oyunun ilk sürümünden bu sürümüne kadar bir dizi şeyin değiştiğini söyleyebilirim. Özellikle grafiksel açıdan bir devrim yaşayan oyun, oyun dinamikleri açısından da küçük güncellemeler almış. 100 saati aşkın bir oyun deneyimi sunan Xenoblade Chronicles: Definitive Edition, Nintendo Switch sahibi olanların ve RGP türü tutkunlarının mutlaka oynaması gereken bir oyun olmuş diyebilirim.

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