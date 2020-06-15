Xenoblade Chronicles Definitive Edition ne gibi yenilikler sunuyor?

Switch için serinin ikinci oyununu geçtiğimiz yıl yayınlayan Nintendo, şimdi de ilk oyunun yenilenmiş grafikleri ile karşımıza çıktı. 10 yıl içerisinde gelişen teknolojiden nasibini alan oyun, grafiksel ve oynanışsal açıdan oyunculara büyük yenilikler sunuyor.

İŞTE XENOBLADE CHRONİCLES DEFİNİTİVE EDİTİON'IN DETAYLARI

Xenoblade Chronicles’ta, uzun zamanlar önce birbirleriyle ölümle savaşan iki titanın dünyaya olan etkisi ve savaşı konu alınıyor. Uzun yıllar süren bu savaş, Mechonis isimli titanın üzerinde başlıyor. Humus ve Mechon titanları arasındaki savaşta her iki taraf da büyük kayıplar verir. Ana karakterimi olan Shulk ise 9. Klonide, bu titanların savaşını sonlandıran Monado isimli kılıcını incelemeye koyuluyor.

Ancak Shulk’un araştırması kısa süre içinde kesintiye uğruyor. Devam etmekte olan savaşı efsanevi Monado kılıcı ile sonlandırma imkanı Shulk’a sunuluyor. En iyi arkadaşı olan Reyn ile yoluna devam eden Shulk, bu süreçte efsanevi kılıç hakkında daha fazla bilgi sahibi olur ve kendisini düşmanlarına karşı olan amansız mücadele içinde bulur.