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  4. Xi Jingping’den korkutan açıklama: “Korona virüs ilerlemesi hızlanıyor”

Xi Jingping’den korkutan açıklama: “Korona virüs ilerlemesi hızlanıyor”

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 17:53 | Son Güncelleme

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, “Korona virüs ilerlemesi hızlanıyor ve ülke ciddi bir durumla karşı karşıya" açıklamasında bulundu.Çin Devlet Başkanı Xi Jingping, Politbüro Daimi Komitesi üyeleriyle korona virüs konulu bir toplantı düzenledi.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, “Korona virüs ilerlemesi hızlanıyor ve ülke ciddi bir durumla karşı karşıya" açıklamasında bulundu.
Çin Devlet Başkanı Xi Jingping, Politbüro Daimi Komitesi üyeleriyle korona virüs konulu bir toplantı düzenledi. Toplantıda hastalıkla mücadele etmek için alınan önlemlerden bahsedilirken, Jinping konuya ilişkin, “Korona virüs ilerlemesi hızlanıyor. Ülke ciddi bir durumla karşı karşıya" dedi.
Öte yandan Jingping, Politbüro Daimi Komitesi üyeleri üzerinden Çin halkına seslenerek, “Bize güvenmeniz, birlikte çalışmanız, bilimsel önlemelere saygı göstermeniz, ilaçların doğru kullanımı ve belirli politikalarla elbette bu savaşı kazanabiliriz” ifadelerini kullandı.

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