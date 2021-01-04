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Xiaomi 11 özellikleriyle puan topladı

04.01.2021 09:13 | Son Güncelleme:
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Xiaomi 11 özellikleriyle puan topladı

DisplayMate, Xiaomi Mi 11 ekran testlerini tamamladı. Cihaz DM derecelendirme sistemindeki en yüksek A+ puanı aldı.

İlk olarak 29 Aralık’ta tanıtılan Çin markalı Xiaomi 11 modeli özellikleriyle ilgi odağı oldu. Cihazin ekranı, sRGB veya DCI-P3 modlarında çalışırken iyi bir bir özellik sergilerken, ilgili modlar da bu renk gamlarının tamamını kapsıyor. Otomatik Renk, görüntülerin öne çıkması için doygunluğu ve kontrastı artırma eğilimindeyken, Doygun modun üstüne çıkıp yüzde 139 sRGB ve yüzde 111 DCI-P3 kapsamına ulaşabiliyor.

XİAOMİ Mİ 11 EKRAN ÖZELLİKLERİ

Mi 11 paneli de oldukça parlak. Yüksek Parlaklık modu yüzde 100 Ortalama Piksel Seviyesi'nde 996 nit’e ulaşıyor. (APL, yüzde 100, tüm ekranın beyaz olduğu anlamına gelir). Yüzde 50 APL’de ise 1.221 nit’e kadar çıkabiliyor. SRGB ve DCI-P3 modları 505 nit’te zirveye çıkıyor. Ekran, düşük yansıtma özelliği sayesinde parlak ortam ışığında bile okunabilirliğe sahip.

Xiaomi Mi 11 Pro MIUI Gallery uygulaması ile doğrulandı!Xiaomi Mi 11 Pro MIUI Gallery uygulaması ile doğrulandı!

Ekranı bir açıyla görüntülediğinizde bile renkler mükemmel bir şekilde sabit kalıyor. - 30° ‘de, beyaz nokta 0,5 JNCD'ye kayarken, Kırmızı renk kanalı 3,8 JNCD'ye saparak görüntüye iyi bir derece kazandırıyor. Yapılan tüm teslerde renk sonuçlarının aynı çıktığı doğrulandı. Söz konusu açıda, ekran parlaklığı yalnızca yüzde 29 azaltıldı.

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