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  4. Xiaomi 11 Pro’nun 120W hızlı şarj teknolojisini kullanacağı kesinleşti

Xiaomi 11 Pro’nun 120W hızlı şarj teknolojisini kullanacağı kesinleşti

09.09.2021 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akıllı telefon pazarındaki önemli isimlerden Xiaomi yakında 11T modelini tanıtacak. Nitekim 11T modeliyle ilgili yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Buna göre Xiaomi 11T Pro, 120W hızlı şarj ile geliyor.

Xiaomi 11 Pro’nun 120W hızlı şarj teknolojisini kullanacağı kesinleşti

Xiaomi hızlı şarj konusunda rakipleriyle yarışıyor diyebiliriz. Özellikle Samsung ve Apple gibi sektörün önde gelen isimleri ile karşılaştırdığımızda Xiaomi'nin hızlı şarj teknolojisi konusunda önde olduğu görülüyor.

Çinli üretici hızlı şarj konusunda çok fazla model ayrımı da yapmıyor. Yani bugün orta segment bir Xiaomi modeli aldığınızda da hızlı şarj desteğinin olduğunu görüyorsunuz.

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Halihazırda pek çok telefonda 30W hızlı şarj teknolojisi destekleniyor. 60W ve üzeri hızlı şarj teknolojisini destekleyen model sayısı ise hayli kısıtlı. Fakat görünen o ki Xiaomi bu sayıyı arttırmak konusunda fazlasıyla istekli.

XIAOMI MI 11T PRO İLE 120W HIZLI ŞARJ GELİYOR

Xiaomi’nin resmi hesabından yapılan açıklamada 15 Eylül’de tanıtılacak olan 11T Pro modelinde 120W hızlı şarj desteğinin sunulacağı kesinleşti. Bu da telefonun sadece saniyeler içerisinde tam şarja ulaşması anlamına geliyor.

Yani telefonu evden çıkmadan önce birkaç dakikalığına şarja takmanız, size tüm günü çıkartacak pil süresini sunacak diyebiliriz.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Xiaomi
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