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Xiaomi 12 Lite'ın özellikleri ortaya çıktı! İki farklı model mi geliyor?

28.10.2021 16:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Xiaomi 12 Lite için yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Şimdi ise "Zijin" ve "Taoyao" kod adlı iki akıllı telefon gün yüzüne çıktı.

Xiaomi 12 Lite'ın özellikleri ortaya çıktı! İki farklı model mi geliyor?

Xiaomi, yeni akıllı telefonları için çalışmalarını sürdürüyor. Son zamanlarda şirketin amiral gemisi Xiaomi 12 için hazırlandığı öne sürülüyor. Ancak Xiaomi 12 Lite için de bilgiler gelmeye devam ediyor. Son gelen iddialara göre ise iki farklı Xiaomi 12 Lite modeli geliyor.

İKİ MODELİ TESPİT EDİLEN XIAOMI 12 LITE'IN ÖZELLİKLERİ

Çıkan iddialara göre, ilk cihazın kod adı Zijin, diğerinin adı ise Taoyao. Ancak telefonların ortak özelliklerinin olacağı söyleniyor. Bunlardan biri ekran tarafında ortaya çıkıyor.

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Söylendiği kadarıyla iki Xiaomi 12 Lite modeli de 120 Hz yenileme hızına sahip Full HD+ ekrana yer verecek. Cihazların kalbinde Qualcomm SM7325 yongası yer alacakken, kamera tarafında üçlü bir kurulum bizi karşılayacak.

MAKRO KAMERA YERİNE TELEFOTO KAMERA

Her iki telefonu birbirinden ayrılan nokta ise iddialara göre kamera özellikleri olacak. Xiaomi Zijin, Xiaomi Taoyao'daki gibi makro kamera yerine telefoto kameraya sahip olacak. Diğer iki kamera ise her iki telefonda da ana geniş açılı kamera ve ultra geniş açılı kamera olarak görev yapacak.

Kaynağa göre, Zijin Çin'e özel bir versiyon olacak, Taoyao ise küresel pazarda satışa sunulacak.

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Bunu 2020'de piyasaya sürülen Mi 10 Lite ve Mi 10 Youth Edition gibi düşünebiliriz. Ancak söz konusu telefonların gerçekliği ve listelenen özelliklerin doğruluğu henüz bilinmiyor.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Xiaomi
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