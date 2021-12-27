Xiaomi 12 serisinin görüntüleri ortaya çıktı

Üçlü kamera modülü, devasa bir birincil 50MP lens ve altında dikey bir düzenlemede iki lens ile ilk render'larla aynıdır. Ancak önceki sızıntılardan bir fark, arka panelin dokusu ve renkleri. Render'lar, cihazın üç rengini ortaya koyuyor: yeşil, mavi ve beyaz.

Beyaz ve mavi renkli kaplamalar normal bir arka panele sahipken, yeşil renk çeşidi, neredeyse deri gibi dokulu bir sırt sergileyerek ona estetik açıdan hoş bir hava katıyor.

Realme’nin yaklaşmakta olan GT 2 Pro’nun görünümüyle ilgili son açıklamasıyla, Xiaomi de sadece düz cam kaplı bir arka kapaktan ziyade dokulu amiral gemisi telefonları tanıtma konusunda aynı rotayı izlemeyi planlıyor olabilir.

XIAOMI 12'NİN ÖZELLİKLERİ

Daha önceki sızıntılar, Xiaomi 12’nin 1080 x 2400 piksel Full HD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 10 bit renkler, HDR10+, Dolby Vision ve 16000 seviye parlaklık sunan 6.28 inç AMOLED ekrana sahip olacağını ortaya çıkarmıştı. Cihazın Snapdragon 8 Gen 1 tarafından desteklendiği onaylandı. Cihazın ayrıca 67W hızlı şarjı ve 30W kablosuz şarjı destekleyen 4.500mA lityum kobalt oksit pile sahip olması bekleniyor.

Fotoğraf için, arkaya bakan üçlü kamera ünitesi, OIS özellikli 50 megapiksel 1/1.28 inç f/1.9 diyafram açıklığına sahip ana kameraya, 123 derecelik FOV’a sahip 13 megapiksel ultra geniş kameraya ve üçüncü bir kameraya sahiptir. OIS, 3x optik yakınlaştırma, 10x hibrit yakınlaştırma ve 30x dijital yakınlaştırmayı destekliyor.

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