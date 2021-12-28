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Xiaomi 12X ve Xiaomi 12 Pro resmiyet kazanacak.

28.12.2021 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Xiaomi kullanıcıların karşısına sürprizle çıkmaya hazırlanıyor. Bugün tanıtılacak Xiaomi 12X ve Xiaomi 12 Pro için son bilgiler de geldi.

Xiaomi 12X ve Xiaomi 12 Pro resmiyet kazanacak.

Xiaomi 12’nin tanıtımı, siyah, mavi, pembe ve yeşil olmak üzere dört tonla geleceğini ortaya koyuyor. Cihazın ön tarafında delikli bir ekran ve arka tarafında 50 megapiksel üçlü kamera ünitesi bulunuyor. 

Raporlar, kompakt boyutlu Xiaomi 12’nin Full HD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan 6.28 inç AMOLED ekrana sahip olacağını ortaya koydu . Ekran için Gorilla Glass Victus koruması ile donatılacak.

Cihaz, özçekimleri yakalamak için 32 megapiksel kameraya sahip olacak. Arka kamera kurulumunda 50 megapiksel ana snapper, 13 megapiksel ultra geniş atıcı ve 3x optik zoomlu 32 megapiksel telefoto lens bulunacak.

Snapdragon 8 Gen 1 ile beraber UFS 3.1 depolama 256 GB 12 LPDDR5 GB RAM ile gelecek. Ayrıca 12. 67W hızlı şarjı, 30W kablosuz şarjı ve 10W ters kablosuz şarjı destekleyen 4.500mAh pil ile desteklenecek. Diğer özellikleri arasında MIUI 13 kaplamalı Android 12 ve Harmon Kardon destekli stereo hoparlörler bulunuyor.

Bazı teknoloji analistlerine göre yukarıda gösterilen gerçek görüntüler Xiaomi 12’ye değil, Xiaomi 12 Pro’ya ait. Her iki model de birbirine çok benzer bir tasarıma sahip olsa da kamera sensörleri ve fiziksel düğmelerin Xiaomi 12’den daha büyük olduğu söyleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Xiaomi
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