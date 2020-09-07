Xiaomi 5G SA teknolojisi ile otomobili sürücüsüz yarıştırdı! Bakın kim kazandı

5G teknolojisi 4G ve 4,5G'nin üzerine oldukça büyük yenilikler getiriyor. 5G'nin en önemli noktalarından biri de oldukça düşük gecikme süresi sunması. Böylece IoT (Nesnelerin interneti) ürünü birbirleriyle daha hızlı iletişim kurabilecek, dünyanın öbür ucundaki bir makineyi gerçek zamanlı kontrol etmek mümkün olacak. 5G'nin düşük gecikme süreleri ile neler yapabileceği ise Xiaomi yayınladığı son video ile gösterdi.

5G SA TEKNOLOJİSİ İLE DİREKSİYON TELEFONA GELDİ

Xiaomi, bir test gerçekleştirerek 5G'nin faydasını oldukça heyecan verici bir şekilde ortaya koydu. Xiaomi testinde 1 ms gecikme sunan 5G SA teknolojisi ile donatılmış bir otomobil kullandı ve otomobili bir e-sporcunun Xiaomi Mi 10 Ultra'sına bağladı. Yani e-sporcu tıpkı Need for Speed oynar gibi otomobili telefonundan kontrol edebiliyordu. Çalışmaların tamamlanmasının ardından e-sporcu telefonun ve ekranların başına, gerçek pilotsa başka bir araca geçti.

KIYASIYA MÜCADELEDE HAFIZALARA KAZINAN GALİBİYET

Startın verilmesiyle birlikte iki otomobil kıyasıya bir mücadeleye girdi. Bir otomobil gerçek bir pilot tarafından kullanılırken, diğer otomobil kilometrelerce ötedeki bir e-sporcu tarafından kontrol ediliyordu. Özellikle virajlardaki sert mücadelenin ardından bitiş çizgisine ilk ulaşan isim herkesi şaşırttı. Zira, yarışı bitiren ilk otomobil 5G SA teknolojisi ile uzaktan kontrol edilen otomobil oldu. Bu video da 5G'nin faydalarının en etkili anlatıldığı video olarak hafızalarda yer edindi.

