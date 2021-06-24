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Xiaomi, 8 dakika içerisinde şarj edebilecek

24.06.2021 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Xiaomi Redmi Note serisi beklenenden çok daha fazla özellik kazanmaya başlıyor. Bir süredir şirket bazı yeni güncellemeler getiriyordu. Hadi gelin detaylara birlikte bakalım.

Xiaomi, 8 dakika içerisinde şarj edebilecek

Türkiye’de ve dünyada benzer nedenlerden dolayı Xiaomi kullanan kişi sayısı ciddi oranda artış gösteriyor. Bu aynı zamanda popülerlik anlamına geliyor. Ortaya çıkan son detaylara göre şirketin yeni Redmi Note serisi cihazları bazı ek özellikler kazanacak. Bunlardan bir tanesi de şarj ile alakalı.

Yeni inovasyonlar üzerinden desteklenen cihazlar, şarj konusunda seviye atlayacak gibi görünüyor. İddialara göre bu serideki akıllı telefonlara 100W şarj desteği getiriliyor. Redmi Note serisi halihazırda 67W hızlı şarj desteğine sahip ancak kullanıcılar tarafından yeterli görülmüyor.

Ortaya çıkan son detaylara göre bu cihazda hızlı şarj özelliği ön plana çıkacak. Böylece yeni hızlı şarj teknolojilerine uyum sağlaması amaçlanıyor. Bildiğiniz üzere şirket uzun bir süredir hızlı şarj sistemleri ile ilgili çalışmalar yapıyordu.

Note 11 veya Note 12 serisinin 100W hızlı şarj desteğiyle geleceği birçok kaynak tarafından sızdırılmıştı. Ancak diğer Redmi Note modellerinde de benzer bir çalışmanın yapıldığı açıkçası pek bilinmiyordu. Üstelik sadece bunlarla da sınırlı değil. Aynı şekilde yeni şarj güncellemesinin 200W HyperCharge teknolojisini bile kapsayacağı iddia ediliyor.

Elbette tüm bu süreç aşamalar halinde ilerleyecek. Şirketin hızlı bir şekilde 200W şarj seviyesine ulaşma amacının olmadığı düşünülüyor. Şİrket, bunu ilk etapta amiral gemisi segmentler ile deneyecektir. Hemen ardından diğer modellerde denemeler yapılacaktır. Eğer bu bilgiler doğruysa, 4000 mAh kapasiteli bir batarya yaklaşık 8 dakika içerisinde şarj olabilecek. Peki siz Xiaomi yeni şarj teknolojisi hakkında ne düşünüyorsunuz?

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Xiaomi
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