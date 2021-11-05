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Xiaomi, akıllı telefonları "soğutacak"

05.11.2021 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Xiaomi Mix 4 modelini yakın zamanda piyasaya süren Xiaomi, yeni nesil akıllı telefon soğutma teknolojisi Loop LiquidCool'u tanıttı. Akıllı telefonlarının yüksek yük altında soğumasını sağlayacak Loop LiquidCool teknolojisinin tanıtımını ise Xiaomi CEO'su Lei Jun yaptı.

Xiaomi, akıllı telefon modelleriyle dikkatleri çeken firmalardan sadece biri. Çin merkezli üretici, şu sıralar birçok üreticinin gündeminde olan, hatta Samsung Galaxy S21 FE'nin çıkmamasına sebep olarak gösterilen çip krizine rağmen, yakın bir dönemde yeni akıllı telefon modellerini piyasaya sürdü. Xiaomi bugün ise Loop LiquidCool adını verdiği yeni bir teknoloji ise karşımıza çıktı. Bu teknoloji ile şirket, akıllı telefonları gerçek anlamda "soğutacak".

XIAOMI'DEN LOOP LIQUIDCOOL TEKNOLOJİSİ GELDİ

Loop LiquidCool teknolojisinin tanıtımını Xiaomi CEO'su Lei Jun Twitter hesabı üzerinden yaptı. Aktarılanlara göre bu yeni teknoloji, sıcak hava ve soğutma sıvısı sirkülasyonlarını ayırıyor. Xiaomi'nin söylediğine göre yeni nesil teknoloji, geleneksel buhar odası çözümleriyle karşılaştırıldığında, iki kat daha fazla soğutma kapasitesine sahip.

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5 DERECE FARK

Paylaşılan videoda yapılan karşılaştırmalarda Loop LiquidCool teknolojisine sahip telefonun 5 dereceye kadar daha az ısındığı görülüyor. Xiaomi, teknolojinin daha ince akıllı telefon tasarımı gibi önemli iyileştirmeler sunduğunu aktarıyor.

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Xiaomi, Loop LiquidCool teknolojisini ürünlerine 2022'nin ikinci yarısında getirmeyi hedefliyor. Bu ürünlerden biri Xiaomi 12 Ultra olabilir.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Xiaomi
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