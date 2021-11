Xiaomi, akıllı telefonları "soğutacak"

Xiaomi, akıllı telefon modelleriyle dikkatleri çeken firmalardan sadece biri. Çin merkezli üretici, şu sıralar birçok üreticinin gündeminde olan, hatta Samsung Galaxy S21 FE'nin çıkmamasına sebep olarak gösterilen çip krizine rağmen, yakın bir dönemde yeni akıllı telefon modellerini piyasaya sürdü. Xiaomi bugün ise Loop LiquidCool adını verdiği yeni bir teknoloji ise karşımıza çıktı. Bu teknoloji ile şirket, akıllı telefonları gerçek anlamda "soğutacak".

Loop LiquidCool teknolojisinin tanıtımını Xiaomi CEO'su Lei Jun Twitter hesabı üzerinden yaptı. Aktarılanlara göre bu yeni teknoloji, sıcak hava ve soğutma sıvısı sirkülasyonlarını ayırıyor. Xiaomi'nin söylediğine göre yeni nesil teknoloji, geleneksel buhar odası çözümleriyle karşılaştırıldığında, iki kat daha fazla soğutma kapasitesine sahip.

Loop LiquidCool is self-developed by Xiaomi, and offers significant improvements over traditional vapor chambers—such as reducing overall temperature by up to 5°C, and slimmer smartphone design. pic.twitter.com/nRGBoVVD1I