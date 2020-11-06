Xiaomi altyapılı Redmi Note 9 5G ve Redmi Note 9 5G High Edition özellikleri ile ortaya çıktı!

Redmi Note 9 ailesi geçtiğimiz dönemde tanıtılmış ve birçok ülkede satışa sunulmuştu. Hatta Redmi Note 9, Redmi Note 9S, Redmi Note 9 Pro ve Redmi Note 9 Pro Max olarak sıralanan telefonların satış macerasına başladığı duraklardan biri de Türkiye olmuştu. Ülkemizde hala satışta bulunan Redmi Note 9 ailesi, ünlü bir sızıntı kaynağının iddialarına göre iki yeni model ile genişlemeye çok yakın. Bu modellerin adı ise Redmi Note 9 5G ve Redmi Note 9 5G High Edition.

REDMİ NOTE 9 5G HİGH EDİTİON ÖZELLİKLERİ SIZDIRILDI

Redmi Note 9 5G özellikleri için sızıntı kaynağı, telefonun 6,53 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde, delikli bir ekran ile birlikte geleceğini ve telefonun MediaTek Dimensity 800U işlemcisinden gücünü alacağını söylüyor. Redmi Note 9 5G'nin bataryası ise iddia kaynağına göre 5000 mAh değerinde olacak ve 22,5W hızlı şarjı destekleyecek. Arkada ise 48 MP ana kamera yer alacak.

REDMİ NOTE 9 5G HİGH EDİTİON Mİ 10T LİTE'A BENZEYECEK

Redmi Note 9 5G High Edition özellikleri için ise 6,67 inç büyüklüğünde, Full HD+ çözünürlüğünde delikli bir ekran konuşuluyor. Bu ekran söylendiğine göre 120 Hz ekran yenileme hızını destekleyecek. Redmi Note 9 5G High Edition için Xiaomi Mi 10T Lite ile aynı tasarımı paylaşılacak deniliyor. Buna göre telefon Snapdragon 750G işlemcisi ve 33W hızlı şarj teknolojisine sahip 4.820 mAh değerinde bir pil ile gelecek. Mi 10T Lite'ın 64 MP'lik ana kamerasına nazaran 108 MP'lik ana kamera Redmi Note 5G High Edition'da yerini alacak. En azından sızıntı kaynağının iddiası bu yönde.

Redmi Note9系列高配版国行参数:



6.67"2400*1080p LCD居中单孔屏，120Hz刷新率+240Hz采样率，支持30～120Hz多档变速。前置16mp，后置四摄全球首发108mp HM2，骁龙750G处理器，4820mAh+33W快充，165.4×76.8×9.0mm，214.5g。 — Digital Chat Station (@StationChat) November 6, 2020

Redmi Note 10'u beklediğimiz şu günlerde Redmi'nin Redmi Note 9 ailesinin çeşitlendireceğine dair iddialar kulağa oldukça enteresan geliyor. Son olarak iddia kaynağının telefonların TENAA'dan elde ettiği fotoğrafları da paylaştığını belirtelim.



