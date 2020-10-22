HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Xiaomi Apple gibi çevreci adımlar atıyor

Xiaomi Apple gibi çevreci adımlar atıyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 22.10.2020 12:16 | Son Güncelleme

Akıllı telefon pazarının önemli isimlerinden biri olan Xiaomi de çevrecilik konusunda Apple benzeri kararlar aldı. Ancak Xiaomi kutunun içindeki bir aksesuarı eksiltmeden çevreciliğe katkı sağlayacak.

Xiaomi Apple gibi çevreci adımlar atıyor

Apple geçtiğimiz günlerde yeni iPhone modellerini tanıttığı bir etkinlik düzenlemişti. Bu etkinlikteki en dikkat çekici nokta yeni iPhone modellerinden çıkartılan şarj adaptörü ve kulaklık olmuştu. Apple bu durumu çevreciliğe bir katkı olarak yorumladı.

Şimdiye kadar milyarlarca şarj aleti dağıttıklarını ifade eden Apple yetkilileri, kullanıcıların iPhone 12‘yi şarj etmek için yeni bir adaptöre ihtiyaç duymadıklarını iddia etti. Apple bu kararı çevre için aldığını iddia etse de genel kanı Cupertino merkezli şirketin maliyeti düşürme çabası içerisine girdiği yönünde.

Apple’ın bu tavrı Android tarafındaki bazı üreticilere de ilham kaynağı oldu. Son yıllarda yükselişiyle dikkat çeken Xiaomi, Apple’ın tavrına atıfta bulunacak bir karara imza attı.

XİAOMİ ÇEVRE İÇİN PLASTİK TABAKAYI KALDIRIYOR

Xiaomi tarafından yapılan açıklamada, çevre bilinci adına yeni telefon kutularındaki plastik kullanımının azaltılacağı ifade edildi. Bilindiği üzere Xiaomi’nin yeni kutularının üzerinde ince plastik bir tabaka yer alıyordu.

Çinli üretici çevre bilinci adına bu tabakayı kaldırma kararı aldı. Yani kutu içeriğinden herhangi bir şey eksiltilmedi. Burada Xiaomi muhtemelen şu mesajı vermek istemiş olabilir. Kutu içeriğini eksiltmeden de çevre adına adımlar atmak mümkün.

Xbox Series X ile uyumlu Razer aksesuarları tanıtıldı!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Gerçek ortaya çıktı! Gerçek ortaya çıktı!
Google Pixel modelleri Türkiye’ye gelecek mi?Google Pixel modelleri Türkiye’ye gelecek mi?
Doğuştan gözleri olmadan doğan 'gülen' bebek terk edildiDoğuştan gözleri olmadan doğan 'gülen' bebek terk edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Canlı yayında şoke eden anlar! Başını defalarca masaya vurdu
Canlı yayında şoke eden anlar! Başını defalarca masaya vurdu
9 ildeki kamulaştırma kararları Resmi Gazete'de
9 ildeki kamulaştırma kararları Resmi Gazete'de
Bakan Koca'dan Cem Yılmaz'ın çağrısına yanıt!
Bakan Koca'dan Cem Yılmaz'ın çağrısına yanıt!
Giyim devinden flaş karar! 120 mağazasını kapatıyor
Giyim devinden flaş karar! 120 mağazasını kapatıyor
Ümit Özdağ için flaş iddia: Gözü MHP liderliğinde
Ümit Özdağ için flaş iddia: Gözü MHP liderliğinde
Akılalmaz olay! Anlaştığı kadınla ilişkiye girerken gelenler...
Akılalmaz olay! Anlaştığı kadınla ilişkiye girerken gelenler...
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
Xiaomi Mi Band 5'in bir tık ötesine geçen saatini tanıttı!
Xiaomi Mi Band 5'in bir tık ötesine geçen saatini tanıttı!
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Airpods Pro’yu tahtından indirdi
Airpods Pro’yu tahtından indirdi
Yakın geleceğin Megane'ı tanıtıldı! İşte özellikleri
Yakın geleceğin Megane'ı tanıtıldı! İşte özellikleri
Instagram kaybolan mesaj özelliği nasıl çalışıyor?
Instagram kaybolan mesaj özelliği nasıl çalışıyor?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MagSafe Charger diğer modellerde de çalışıyor mu?
Apple'ın kablosuz şarj cihazı diğer modellerde çalışıyor mu?
Google Pixel modelleri Türkiye’ye gelecek mi?
Google Pixel modelleri Türkiye’ye gelecek mi?
ABD hükumeti Google'dan davacı oldu
ABD hükumeti Google'dan davacı oldu
6 aydır uzayda olan 3 astronot koronavirüs ile mücadele eden Dünya'ya geri döndü
Beklenen buluşma gerçekleşti! Eve geri döndüler
Uzmanlar uyardı! iPhone 12 siber dolandırıcıların da ilgisini çekti
Uzmanlar uyardı! Yeni iPhone dolandırıcılara fırsat yaratabilir
Tanıtıma saatler kala: Huawei Mate 40 Pro fiyatı ile karşımıza çıktı!
Tanıtılmasına saatler kaldı! Fiyatı şimdiden ortaya çıktı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.