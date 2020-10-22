Xiaomi Apple gibi çevreci adımlar atıyor

Apple geçtiğimiz günlerde yeni iPhone modellerini tanıttığı bir etkinlik düzenlemişti. Bu etkinlikteki en dikkat çekici nokta yeni iPhone modellerinden çıkartılan şarj adaptörü ve kulaklık olmuştu. Apple bu durumu çevreciliğe bir katkı olarak yorumladı.

Şimdiye kadar milyarlarca şarj aleti dağıttıklarını ifade eden Apple yetkilileri, kullanıcıların iPhone 12‘yi şarj etmek için yeni bir adaptöre ihtiyaç duymadıklarını iddia etti. Apple bu kararı çevre için aldığını iddia etse de genel kanı Cupertino merkezli şirketin maliyeti düşürme çabası içerisine girdiği yönünde.

Apple’ın bu tavrı Android tarafındaki bazı üreticilere de ilham kaynağı oldu. Son yıllarda yükselişiyle dikkat çeken Xiaomi, Apple’ın tavrına atıfta bulunacak bir karara imza attı.

XİAOMİ ÇEVRE İÇİN PLASTİK TABAKAYI KALDIRIYOR

Xiaomi tarafından yapılan açıklamada, çevre bilinci adına yeni telefon kutularındaki plastik kullanımının azaltılacağı ifade edildi. Bilindiği üzere Xiaomi’nin yeni kutularının üzerinde ince plastik bir tabaka yer alıyordu.

Çinli üretici çevre bilinci adına bu tabakayı kaldırma kararı aldı. Yani kutu içeriğinden herhangi bir şey eksiltilmedi. Burada Xiaomi muhtemelen şu mesajı vermek istemiş olabilir. Kutu içeriğini eksiltmeden de çevre adına adımlar atmak mümkün.

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