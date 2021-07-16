Xiaomi, Apple'ı geride bıraktı!

Xiaomi ve Apple akıllı telefon sektöründe büyük bir mücadele içerisinde. Sadece Xiaomi ve Apple da değil, akıllı telefon üretimi yapan tüm şirketler en çok sevkiyatı yapabilmek adına bir savaş veriyor.

Son raporlar, küresel sevkiyatlar açısından Samsung'un lider olduğunu, Apple'ın Samsung'u takip ettiğini ve Xiaomi'nin Apple'ın hemen arkasında yer aldığını gösteriyordu.

Fakat yayımlanan son bir rapor, Xiaomi'nin Apple'ı ikincilik koltuğundan ettiğini gösterdi.

XIAOMI DÜNYANIN İKİ NUMARASI OLDU

Canalys tarafından yayımlanan ve 2021'in ikinci çeyreğinde gerçekleştirilen küresel akıllı telefon sevkiyatlarını yansıtan rapora göre, Çinli akıllı telefon şirketi Xiaomi, iPhone'ların üreticisi Apple'ı geçti ve ikinci sıraya oturdu. Zirvede ise yine Samsung yer aldı.

APPLE BÜYÜDÜ AMA YETMEDİ

Akıllı telefon sevkiyatlarına ilişkin rapor, Samsung'un yüzde 17 pazar payının olduğunu ve yıllık bazda yüzde 15 büyüme kaydettiğini ortaya koyuyor. Apple'ı geçen Xiaomi ise ikincilik koltuğuna yüzde 17 pay ve yıllık bazda yüzde 83 büyüme ile oturuyor. Apple'ın payı ise yüzde 14. iPhone'ların üreticisi yıllık bazda yüzde 1 büyüme kaydetmiş ancak bu büyüme, şirketin ikinciliğini korumasına yeterli olmamış. Apple'ın arkasında ise yüzde 10 pazar payı ile Oppo ve Vivo var.

Xiaomi'nin başarısını yansıtan raporun arkasındaki şirket, agresif fiyatlandırmayı Xiaomi'nin başarısındaki büyük bir faktör olarak gösteriyor.

