HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Xiaomi AR teknolojisine yatırım yapıyor

Xiaomi AR teknolojisine yatırım yapıyor

12.06.2021 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Xiaomi’ye bu hafta başlarında yeni bir patent verildi. Bu yeni patent, AR (artırılmış gerçeklik) uygulaması ile ilgili olup, teknoloji ürün değerlendirme tabanlı yeteneklere sahip.

Xiaomi AR teknolojisine yatırım yapıyor

CNIPA’daki resmi bir listeye göre , Çinli teknoloji devine, yayın numarası CN110264320B olan bir patent verildi. “Artırılmış Gerçeklik Ekipmanına Dayalı Bilgi Görüntüleme Yöntemi, Cihaz ve Depolama Ortamı” için olan patent açıklaması da görülebilir. Daha basit bir ifadeyle, patent, artırılmış gerçeklik cihazlarına dayalı bilgileri görüntüleyebilen yeni bir teknoloji için olduğunu söyleyelim.

ar23-600x306

Patente göre Xiaomi, hedeflenen öğenin değerlendirmeye dayalı bilgilerini görüş alanında görüntüleyen bir AR cihazını tanımlıyor. Bu, cihazın kullanıcıları öğelerin sözde “artı ve eksileri” hakkında bilgilendirmesini sağlar. Xiaomi gerçekten böyle bir sistem üzerinde çalışıyorsa, artırılmış gerçekliğin olası uygulamalarını genişletecektir. Daha ince ayrıntılar belirtilmemiş olsa da, patent, bu sistemin nasıl çalışacağına dair temel bilgilerden bahsediyor.

AR cihazı, kamera modülü aracılığıyla hedeflenen bir öğeyi yakalayacak, ardından ürünü haritalamaya başlayacak ve öğenin görünümüne dayalı olarak kullanıcılara bilgi sunacaktır. Dolayısıyla, bu teknolojinin cihaza öğe tanımlama yetenekleri sunan nesne eşleme sistemleriyle desteklenmesini bekleyebiliriz. Ne yazık ki, şirketin gerçekten böyle bir sistem üzerinde mi çalıştığı yoksa tüm temelleri kapsadığı şu anda bilinmiyor. 

Xiaomi telefon sektöründeki başarısını şimdi diğer sektörlerde de yakalamak istiyor, hali hazırda ev aletleri konusunda da büyük çıkış yakalayan firma başarısını AR cihazlarında da yakalamak istiyor.

Stranger Things 4. sezonuna 4 isim katıldı!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mutlaka izlemeniz gereken en iyi Amazon Prime dizileriMutlaka izlemeniz gereken en iyi Amazon Prime dizileri
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Apple Beats Studio Buds ortaya çıktıApple Beats Studio Buds ortaya çıktı
Anahtar Kelimeler:
Xiaomi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Türkiye-İtalya maçına damga vuran kare!

Türkiye-İtalya maçına damga vuran kare!

Çocuğunu parka çıkaran baba, çatışmanın ortasında kalarak can verdi

Çocuğunu parka çıkaran baba, çatışmanın ortasında kalarak can verdi

Erman Toroğlu maç sonunda patladı!

Erman Toroğlu maç sonunda patladı!

Bakan Koca'dan 23.59'da aşı paylaşımı

Bakan Koca'dan 23.59'da aşı paylaşımı

Üst geçitte hareketli anlar! Bekçileri görünce kaçmaya başladı

Üst geçitte hareketli anlar! Bekçileri görünce kaçmaya başladı

Sedat Peker suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 kişi serbest bırakıldı

Sedat Peker suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 kişi serbest bırakıldı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Kritik veriler açıklandı! İşte son durum

Kritik veriler açıklandı! İşte son durum

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Tam açılma bekleyenlere kötü haber

Tam açılma bekleyenlere kötü haber

Endişe yaratıyor! 65'ten fazla ülkede görüldü, aralarında Türkiye de var

Endişe yaratıyor! 65'ten fazla ülkede görüldü, aralarında Türkiye de var

Bebeği kayboldu, annenin tepkisi 'pes' dedirtti

Bebeği kayboldu, annenin tepkisi 'pes' dedirtti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.