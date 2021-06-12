Xiaomi AR teknolojisine yatırım yapıyor

CNIPA’daki resmi bir listeye göre , Çinli teknoloji devine, yayın numarası CN110264320B olan bir patent verildi. “Artırılmış Gerçeklik Ekipmanına Dayalı Bilgi Görüntüleme Yöntemi, Cihaz ve Depolama Ortamı” için olan patent açıklaması da görülebilir. Daha basit bir ifadeyle, patent, artırılmış gerçeklik cihazlarına dayalı bilgileri görüntüleyebilen yeni bir teknoloji için olduğunu söyleyelim.

Patente göre Xiaomi, hedeflenen öğenin değerlendirmeye dayalı bilgilerini görüş alanında görüntüleyen bir AR cihazını tanımlıyor. Bu, cihazın kullanıcıları öğelerin sözde “artı ve eksileri” hakkında bilgilendirmesini sağlar. Xiaomi gerçekten böyle bir sistem üzerinde çalışıyorsa, artırılmış gerçekliğin olası uygulamalarını genişletecektir. Daha ince ayrıntılar belirtilmemiş olsa da, patent, bu sistemin nasıl çalışacağına dair temel bilgilerden bahsediyor.

AR cihazı, kamera modülü aracılığıyla hedeflenen bir öğeyi yakalayacak, ardından ürünü haritalamaya başlayacak ve öğenin görünümüne dayalı olarak kullanıcılara bilgi sunacaktır. Dolayısıyla, bu teknolojinin cihaza öğe tanımlama yetenekleri sunan nesne eşleme sistemleriyle desteklenmesini bekleyebiliriz. Ne yazık ki, şirketin gerçekten böyle bir sistem üzerinde mi çalıştığı yoksa tüm temelleri kapsadığı şu anda bilinmiyor.