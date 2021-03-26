Xiaomi Başkanı'ndan 'telefon fiyatları artabilir' uyarısı!

Xiaomi akıllı telefonlar için son dönemde tanıtım üzerine tanıtım düzenliyor. Çinli teknoloji şirketi bizleri son olarak, Redmi Note 10 serisi ve Black Shark 4 serisi ile tanıştırdı. Ayrıca şirket, 29 Mart'ta düzenleyeceği büyük bir etkinliğe de hazırlanıyor. Fakat Xiaomi'nin etkinliklerinden daha çok ses getiren bir konu daha var. O da küresel çapta yaşanan ve otomobil firmalarının dahi üretime ara vermesine neden olan çip kıtlığı. Xiaomi Başkanı Wang Xiang da yaşanan çip kıtlığına dikkat çekerek önemli bir uyarıda bulundu. Üstelik bu uyarı, Xiaomi markalı bir telefon almak isteyen herkesi etkileyebilir.

XİAOMİ'NİN AKILLI TELEFON FİYATLARI ARTABİLİR

Reuters'ın haberine göre, Şirketin dördüncü çeyrek kazanç görüşmesi sırasında konuşan Xiaomi Başkanı Wang Xiang, küresel çip kıtlığının şirketin maliyetlerini artırdığını ve sonuç olarak bu durumun ürün fiyatlarını artırabileceğini ima etti.

''TÜKETİCİYE İLETMEMİZ GEREKEBİLİR''

Xiang, açıklamasında, ''Dürüst olmak gerekirse, tüketicilere elimizden gelen en iyi fiyatı sunmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Ancak belki, farklı durumlarda, maliyet artışının bir kısmını tüketiciye yansıtmamız gerekebilir.'' dedi. Akıllı telefon fiyatları hakkında tüketici lehine karamsar konuşan Xiaomi Başkanı, "Kesinlikle donanım cihazlarımızın maliyetlerini optimize etmeye devam edeceğiz" ifadesini kullandı.