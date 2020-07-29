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Xiaomi Black Shark 3S sahneye çıkıyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 29.07.2020 12:35 | Son Güncelleme

Xiaomi’nin oyun odaklı yeni akıllı telefon modeli bu ay sonunda tanıtılacak. İşte Xiaomi Black Shark 3S tanıtım tarihi

Xiaomi Black Shark 3S sahneye çıkıyor

Son dönemde oyun odaklı akıllı telefon üreticileri arasındaki rekabet hayli kızıştı. Asus, Lenovo ve ZTE derken bu yarışa Xiaomi de katıldı. Xiaomi, önümüzdeki günlerde Black Shark’ın yeni modelini tanıtacağını açıkladı.

BİZİ NASIL BİR BLACK SHARK 3S BEKLİYOR?

Teknoloji gündemini az çok yakından takip edenlerin de bildiği üzere Black Shark 3, Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 865 ile gelmişti. Black Shark 3S ise Qualcomm’un hali hazırdaki en güçlü yonga seti Snapdragon 865+ yonga seti ile gelecek.

Xiaomi’nin oyun odaklı yeni akıllı telefon modeli Black Shark 3S güç tarafında kullanıcılarını memnun edecek gibi görünüyor. Ayrıca telefonda 90Hz’lik bir ekran kullanılacağı da sızdırılan bilgiler arasında. Çinli üretici muhtemelen Black Shark 3 Pro’da kullandığı ekranı aynı şekilde 3S’te de kullanabilir.

Xiaomi Black Shark 3S 65W hızlı şarj özelliğini de destekleyecek. Elbette bu noktada ufak bir hatırlatma yapmakta da yarar var. Malum Xiaomi kısa bir süre önce 120W hızlı şarj desteğini tanıtmıştı. Bazı kesimler bu teknolojinin yeni Black Shark modelinde kullanılabileceğini iddia ediyor. Lakin bu pek çoklarına göre hayli zayıf bir ihtimal. Çünkü Xiaomi bu teknolojiyi tam olarak çözebilmiş değil. Fakat önümüzdeki yıl çıkacak olan üst segment modellerde 120W hızlı şarj teknolojisini görmek bizler için sürpriz olmaz.

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