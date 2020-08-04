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Xiaomi Black Shark 3S sonunda ortaya çıktı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 04.08.2020 12:29 | Son Güncelleme

Xiaomi sonunda oyun odaklı yeni modelini tanıttı. İşte Xiaomi Black Shark 3S özellikleri ve fiyatı.

Xiaomi Black Shark 3S sonunda ortaya çıktı

Akıllı telefon pazarının dinamik isimlerinden biri olan Xiaomi merakla beklenen oyun odaklı yeni modelini tanıttı. Xiaomi Black Shark 3S ismiyle tanıtılan model sürpriz bir şekilde selefi ile aynı yonga setiyle geldi.

İŞTE XİAOMİ BLACK SHARK 3S'İN ÖZELLİKLERİ

Xiaomi logosu taşıyan telefonda Qualcomm imzası taşıyan Snapdragon 865 yonga seti bulunuyor. Çinli üretici oyun odaklı yeni modelinde RAM kapasitesini 12GB’a yükseltirken dahili depolama alanını 128GB’ta tutmuş. Elbette dileyenler için 256GB’lık ikinci bir versiyon da bulunuyor.

1080 x 2400 piksel çözünürlüğünde 6.67 inçlik AMOLED ekranla gelen telefonda 120Hz ve 500 nits parlaklığa sahip etkileyici bir panel tercih edilmiş.

Xiaomi’nin oyun odaklı yeni modelinde 64MP + 13MP + 5MP’lik 3’lü ana kamera modülü bulunuyor. Ön yüzde 20MP’lik tek bir selfie kamerası bulunan Black Shark 3S’te , 4729 mAh’lık ortalamanın üzerinde bir batarya yer alıyor.

Xiaomi’nin 65W hızlı şarj desteğini de bünyesinde barındıran Black Shark 3S, yalnızca 38 dakikada tam olarak şarj olabiliyor. Black Shark 3S kullanıcılarına 18W kablosuz şarj opsiyonu da sunuyor.

XİAOMİ BLACK SHARK 3S NE KADAR?

Gelelim telefonun fiyatına. Black Shark 3S için 600 euro’luk bir etiket fiyatı belirlenmiş. Bu etiketin genel anlamda uygun olduğunu söylemek yanlış olmaz.

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