Xiaomi Black Shark 4S yolda! İşte özellikleri

Basit bir şekilde örneklememiz gerekirse, Çinli üretici son dönemde popüler olan katlanabilir ekranlı telefon sektörüne de giriş yaptı. Tamam belki çok büyük bir pazar payları yok, fakat önemli bir potansiyele sahipler.

Xiaomi’nin önemli bir rol üstlendiği segmentlerden birisi de oyun odaklı akıllı telefonlar. Bu segmentte Black Shark serisi ile kendisine has bir müşteri kitlesi bulunan Xiaomi, yeni modeli için de geri sayıma geçti.

Xiaomi geçtiğimiz gün oyun odaklı yeni modeli Black Shark 4S için tarih verdi. Çinli üretici yeni oyun odaklı mobil cihazını 13 Ekim’de tanıtacak. Muhtemelen bu cihaz da ilk olarak Çin’de satışa sunulacaktır.

Gerçi Xiaomi’nin Black Shark modelini hayli sınırlı bir bölgede satışa sunduğunu da unutmamamız gerekiyor.

XIAOMI BLACK SHARK 4S'İN ÖZELLİKLERİ

Cihaz iddialara göre, yakın zamanda tanıtılan Qualcomm Snapdragon 888+ ile gelecek. 144 Hz'e kadar yenileme hızı sunacak. Çözünürlüğün Full HD+ veya Quad HD+ olmasını bekleyebiliriz. Cihaz, son derece hızlı 120 W hızlı şarj desteği ile gelecek.

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