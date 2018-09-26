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Xiaomi Blackshark 2 nasıl olacak?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 26.09.2018 09:16 | Son Güncelleme

Oyuncuların büyük beğenisini kazanan Xiaomi Blackshark, yeni telefonu ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Xiaomi Blackshark 2 olarak isimlendirilen telefon, bugün TENAA’da sertifika alırken görüntülendi.

Xiaomi Blackshark 2 nasıl olacak?

Blackshark firması geçtiğimiz aylarda Xiaomi markası adı altında oyunculara hitap eden oyun telefonunu tanıtmıştı. Büyük beğeni toplayan Blackshark’tan sonra gözler telefonun geleceğine çevrilmişti. Bugün ise TENAA cephesinden Blackshark 2 hakkında ilk bilgiler geldi.

5.99 inç büyüklüğünde ekran ile gelecek olan Blackshark 2’nin Qualcomm’un Snapdragon 845 yonga setinden gücünü alması bekleniyor. RAM bölümünde ise Blackshark 2‘nin cömert davranıp 8 GB RAM‘e yer vermesi bekleniyor.

Sıvı soğutma sistemine geçip geçmeyeceği henüz bilinmeyen Blackshark 2, serinin ilk telefonundan daha fazla performans sunacak. Fiyat konusunda henüz bir bilginin bulunmadığı bu telefon, yine oyunlar için optimizasyon araçlarına da sahip olacak.

Kutusundan Android 8.1 Oreo ile çıkması beklenen Blackshark 2’nin, Android 9.0 Pie sürümüne kavuşacağı da söyleniyor. Bakalım oyun telefonları cephesinde 2019 yılında daha farklı firmalardan atılımlar görecek miyiz? Düşünsenize Samsung ve Apple’ın oyun telefonu ürettiğini. Nasıl bir şey olurdu acaba?

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Anahtar Kelimeler:
Xiaomi Blackshark 2 teknoloji

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