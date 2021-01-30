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Xiaomi, bu sabah Mi Air Charge teknolojisini tanıttı

30.01.2021 09:58 | Son Güncelleme:
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Xiaomi, bu sabah Mi Air Charge teknolojisini tanıttı

Cihaz kablosuz şarj sektörünün kurallarını baştan yazıyor. Şirkete göre, yeni “uzaktan şarj teknolojisi” aynı anda birden fazla cihazı şarj edebiliyor. Ayrıca artık cihazınızı dolaşırken de şarj edebiliyor.

Şirket, bir blog gönderisinde teknolojinin nasıl çalıştığını özetliyor. Verici, en az bir sehpah büyüklüğünde. Cihaz aynı zamanda bir akıllı telefona kablosuz olarak 5W şarj sağlayabiliyor. Xiaomi tarafından yapılan açıklamalara göre ürün 5 fazlı bir anten dizisine sahip. Bu antenler, telefonun tam olarak hangi nokta da olduğunu tespit ediyor. Cihazın etrafında da 144 adet anten kullanan Xiaomi, bu antenler aracılığıyla da dalga iletimi yapıyor. Klasik kablosuz şarj altyapısıyla çalışan ürün, birkaç metre uzağında duran bir telefona 5 watt şarj sunuyor.

Mevcut durumda, Xiaomi’ninuzaktan şarj teknolojisi, “birkaç metre” içinde 5 W akımla birden fazla cihazı şarj edebilir. Xiaomi, fiziksel nesnelerin şarj verimliliğini azaltmadığını iddia ediyor, ancak bu noktaya dikkat etmekte yarar var. Xiaomi, Mi Air Charge teknolojisinin sonunda akıllı saatler, spor bantları ve diğer giyilebilir cihazlar ile uyumlu olacağını söylüyor.

Yakında hoparlörler, masa lambaları ve diğer küçük akıllı ev ürünleri dahil olmak üzere oturma odası cihazlarımızın tümü kablosuz bir güç kaynağı tasarımına sahip olacak. Bu sebeple birden çok nesneyi şarj eden kablosuz bir cihaz oldukça önemli. Mi Air Charge sistemi için herhangi bir çıkış tarihi sunulmadı. Haliyle henüz fiyat bilgisi de yok. Ancak geldiğinde ucuz olmayacağı kesin. Bakalım Xiaomi’nin yaptığı yenilikten sonra kablosuz şarj sektörü ne kadar gelişecek?

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