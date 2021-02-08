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Xiaomi CEO'su doğruladı: Xiaomi Mi Mix 4 geliyor!

08.02.2021 12:28 | Son Güncelleme:
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Xiaomi CEO'su doğruladı: Xiaomi Mi Mix 4 geliyor!

Xiaomi Mi Mix ailesinin yeni üyesi çok yakında görücüye çıkabilir. Xiaomi'nin alt markası Redmi'nin Genel Müdürü Lu Weibing, Weibo hesabından bunun sinyalini verdi. Weibing, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tabiri caizse takipçilerinin Mi Mix serisine dair nabzını ölçtü. Xiaomi CEO'su Lei Jun ise Mi Mix 4'ü doğruladı.

Xiaomi Mi Mix serisi, Çinli firmanın en yenilikçi ürünlerini eklediği akıllı telefon serilerinden biri. İlk Mi Mix ile döneminin benzer akıllı telefonlarına nazaran farklı bir tasarım ortaya koyan Xiaomi, daha sonra çıkarttığı Xiaomi Mi Mix 2'de de bu tasarım dilini korumayı başarmıştı. Mi Mix 2'yi ise Mi Mix 2s ve Mi Mix 3 izlemişti. Mi Mix 3 özellikle kızaklı ön kamera yapısıyla birçok kişinin dikkatini çekmişti. Daha sonra ise Xiaomi, belki de en fütüristik telefonlarından biri olan Xiaomi Mi Mix Alpha'yı görücüye çıkarmıştı. Bu telefonun ekranı arka tarafa kadar ulaşıyordu. Ancak Mi Mix Alpha hiçbir zaman son kullanıcıya ulaşan bir telefon olmadı. Mi Mix Alpha sonrası Xiaomi'nin yeni bir Mix serisi akıllı telefon üretmesi ise pek olası bir durum değildi. Fakat bu durum değişmiş olabilir.

LU WEİBİNG'TEN XİAOMİ Mİ MİX PAYLAŞIMI

Redmi Genel Müdürü Lu Weibing, daha önce Redmi K40 hakkında bazı bilgiler paylaştığı Weibo hesabı üzerinden bu kez Mi Mix akıllı telefon için bir gönderi paylaştı. Weibing paylaştığı gönderide, ''MIX'' ifadesine yer vererek takipçilerinin Mi Mix'i dört gözle bekleyip beklemediklerini sordu.

Lu Weibing

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LEİ JUN Mİ MİX 4'Ü DOĞRULADI

Xiaomi Mi Mix 4 için ilk önemli sinyali aslında Xiaomi CEO'su Lei Jun verdi. Jun, dün yapılan bir konferansta Xiaomi Mi Mix 4'ün bu yıl piyasaya çıkacağını doğruladı. Fakat telefonun detaylarına dair herhangi bir bilgi paylaşımda bulunmadı. Yine de önümüzdeki günlerde yeni Mi Mix akıllı telefonu hakkında daha fazla bilgiye ulaşmayı ümit ediyoruz.

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