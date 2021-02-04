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Xiaomi CEO'su Lei Jun 1.500 dolarlık bir telefon için nabız yokladı

04.02.2021 11:53 | Son Güncelleme:
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Xiaomi CEO'su Lei Jun 1.500 dolarlık bir telefon için nabız yokladı

Xiaomi CEO'su Lei Jun, Weibo hesabından ilginç bir gönderi paylaştı. Lei Jun, söz konusu gönderide takipçilerine ''Xiaomi 10 bin yuanlık (1.500 dolarlık) üst düzey bir telefon tanıtsa, onu satın alır mıydınız?'' sorusunu yöneltti. Bu soru, Lei Jun'un tanıtılacak yeni bir Xiaomi telefonu için nabız yokladığı anlamına gelebilir.

Xiaomi akıllı telefonlar genellikle bütçe dostu olmalarıyla tanınıyor. Fiyat/performans dengesini kurmaya yönelik bir politika güden Çinli şirket, özellikle amiral gemisi akıllı telefonlarını bazı rakiplerinden daha uygun fiyata sunabiliyor. Ancak geçtiğimiz yıl tanıtılan Xiaomi Mi 10 Ultra, 1.000 dolara yaklaşan fiyatıyla Xiaomi'nin politikasını biraz esnetti. Şimdi ise Xiaomi CEO'su Lei Jun tarafından yöneltilen bir soru, Xiaomi'nin 1.000 dolar bandının da üzerine çıkabileceğinin bir göstergesi oldu.

LEİ JUN: ''1.500 DOLARLIK TELEFONU SATIN ALIR MIYDINIZ?''

Xiaomi CEO'su Lei Jun, resmi Weibo hesabından bir gönderi paylaştı. Ünlü CEO, paylaştığı gönderide ''Xiaomi 1.500 dolarlık üst düzey bir telefon çıkartsa onu satın alır mıydınız?'' sorusunu takipçilerine yöneltti ve fiyatı bu seviyelere çıkan bir akıllı telefon yapmak istediklerinde bunun neye benzemesi gerektiğini takipçilerine sordu. Peki Lei Jun neden böyle bir gönderi paylaştı?

Xiaomi Ceo'su Lei Jun'un gönderisi

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İŞTE XİAOMİ CEO'SUNUN GÖNDERİSİ İÇİN TAHMİNLER

Lei Jun, söz konusu gönderide sorduğu soruların sebebini açıklamadı. Ancak bu, konu hakkında tahminler olmadığı anlamına gelmiyor. Tahminler, ünlü CEO'nun Xiaomi'nin üreteceği yeni bir akıllı telefon için böyle bir gönderi paylaştığı yönünde. Bu telefon, Xiaomi'nin katlanabilir akıllı telefonu veya Xiaomi Mi 11 Pro, Mi 11 Pro Ultra gibi akıllı telefon varyantları olabilir. Eğer bu tahmin doğruysa, Xiaomi tıpkı Apple'ın şarj cihazını kutudan kaldırmadan önce oluşturduğu anket gibi takipçilerinin nabzını yoklamış olacak. 7 Şubat'ta Çin Yeni Yılı için düzenlenecek etkinlikte Jun'un, 1.500 dolarlık Xiaomi akıllı telefonu için daha fazla bilgi paylaşmasını umuyoruz.

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