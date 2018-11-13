Xiaomi de zam yaptı

Genel olarak agresif fiyat politikasıyla tanınan Xiaomi, bazı ülkelerdeki ürün fiyatlarına zam yapma kararı aldı. Çinli teknoloji devi, ilk etapta hakimi olduğu Hindistan pazarında düzenlemeye gitti. Şirketin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Hindistan rupisinin değer kaybetmesi sebebiyle, bazı ürün fiyatlarının arttırıldığı belirtildi.

Teknoloji gündemini takip edenlerin de bildiği üzere Çinli üreticilerin geneli agresif fiyat politikasıyla hareket ediyor. Zaten kısa sürede Çinli akıllı telefon üreticilerinin bu kadar popüler olmasının temel nedeni de bu.

Nitekim Xiaomi de diğer Çinli üreticiler gibi oldukça uygun fiyat skalasına sahip bir firma. Fakat bu uygun fiyat değerleri, ülkeden ülkeye farklılık gösterebiliyor. Örneğin Avrupa’da 300 euro olan bir telefon, orada yaşayanlar için son derece uygun olabilir. Fakat bu telefonun Türkiye’deki fiyatı 3000TL civarında olduğu için bize pahalı gelecektir. Bir de bunun üzerine zamlar eklenince iş iyice içinden çıkılmaz bir hal alıyor.