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Xiaomi'den 2021 yılına iddialı giriş

24.12.2020 09:05 | Son Güncelleme:
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Xiaomi'den 2021 yılına iddialı giriş

Redmi Note 9 Pro 5G’nin Avrupa sürümü olacak olan Xiaomi Mi 10i için tarih açıklandı.

Xiaomi, geçtiğimiz haftalarda Çin pazarına özel Redmi Note 9 Pro 5G modelini tanıtmıştı. Çinli teknoloji devi şimdi bu modelin global sürümünü Xiaomi Mi 10i adıyla tanıtmaya hazırlanıyor. 5 Ocak 2021 tarihinde tanıtılacak olan telefon, 108 Megapiksel kamerası ile dikkatleri üzerine çekecek.

Fiyat konusunda 400 doları geçmeyecek olan telefon muhtemelen ülkemizde de satışa sunulacak.

Xiaomi Mi 10i’de 6.67 inç büyüklüğünde 1080 x 2340 çözünürlüğünde 90Hz tazelemeli AMOLED ekran yer alacak. Bu ekran çizilmelere karşı Corning Gorilla Glass 5 ile korunacak.

Gücünü Qualcomm’un 5G desteki Snapdragon 765G yonga setinden alacak olan telefonda 6 GB RAM ve 8 GB RAM opsiyonları bulunacak.

64 GB ve 256 GB dahili depolama birimi seçenekleri ile gelecek olan telefonun arka tarafında 48 Megapiksel ana + 8 Megapiksel geniş açı + 2 Megapiksel makro + 2 Megapiksel derinlik kamerası bulunacak. Ön tarafta ise 20 Megapiksellik kamera konumlandırılacak.

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TELEFONUN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

  • 6.67 inç büyüklüğünde 1080 x 2340 çözünürlüğünde 90Hz tazelemeli AMOLED ekran (DCI-P3 ve HDR10 destekli)
  • Corning Gorilla Glass 5 ekran koruması
  • Qualcomm Snapdragon 765G yonga seti
  • 6 GB / 8 GB LPPDDR5 RAM
  • 64 GB / 256 GB depolama birimi
  • 48 Megapiksel ana + 8 Megapiksel geniş açı + 2 Megapiksel makro + 2 Megapiksel derinlik kamerası
  • 20 Megapiksel ön kamera
  • 20W hızlı şarj destekli 4.160 mAh kapasitesinde batarya
  • Dual 4G VoLTE, WiFi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5, GPS (L1+L5 Dual Band), NFC, USB Type-C
  • Boyutlar: 157.8×74.2×9.67mm
  • Ağırlık: 204 gram

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