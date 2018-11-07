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Xiaomi'den AirPods rakibi: Mi AirDots Youth Edition

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 07.11.2018 15:52 | Son Güncelleme

Çinli teknoloji firması Xiaomi, Apple'ın AirPods modeline rakip olabilecek yeni ürünü Mi AirDots Youth Edition kablosuz kulaklığı tanıttı.

Xiaomi'den AirPods rakibi: Mi AirDots Youth Edition

Farklı alanlardaki cihazlarıyla tanınan Çinli üretici Xiaomi, Apple rakibi ürünler kervanına bir yenisini daha ekledi. Mi AirDots Youth Edition isimli yeni kulaklık modelini tanıtan firma bu ürünüyle Apple'ın Air Pods modeline rakip olmayı hedefliyor.

Xiaomi'den AirPods rakibi: Mi AirDots Youth Edition

Uygun fiyatlı ürünleriyle bilinen markanın bu yeni kulaklık modeli de bu stratejiye bağlı kalan bir cihaz. Yaklaşık 30 dolar fiyat etiketine sahip olan Mi AirDots Youth Edition, aynen AirPods'ta olduğu gibi şarj için plastik kutusunu kullanıyor. Uygun fiyatlı bir kulaklık olduğu için gürültü engelleme ve su geçirmeme gibi özellikleri bulunmayan üründe her bir kulaklık sadece 4.2 gram ağırlığında. Kulaklıkların üzerinde dokunmaya duyarlı ve çağrı cevaplama ile bazı işlemleri yapmak için kullanılan bir bölge bulunuyor.

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Bluetooth 5.0 desteği sunan kulaklık, tek bir şarjla stereo modda dört, mono modda beş saat kullanım ömrü sunuyor. Şarj kutusu ile 12 saatte şarj olabilen Mi AirDots Youth Edition kulaklığın 11 Kasım'dan itibaren Çin'de satışa sunulacağını hatırlatalım.

Kaynak: Teknolojioku

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Anahtar Kelimeler:
Xiaomi AirPods Mi AirDots Youth Edition

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